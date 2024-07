Mbappé e soci bloccati: da Alvarez a Hakimi, i protagonisti delle Olimpiadi

Da José Leandro Andrade a Dani Alves. Dal primo fuoriclasse del calcio moderno, campione olimpico nel 1924 e nel 1928 (e del mondo nel 1930) con l'Uruguay, all'asso - purtroppo solo in campo - brasiliano vincitore della medaglia d'oro tre anni fa a Tokyo. In mezzo, solo per citare alcuni dei più grandi, Gunnar Nordahl (1948), Ferenc Puskas (1952), Lev Yashin (1956), Pep Guardiola (1992), Samuel Eto'o (2000), Lionel Messi (2008) e Neymar junior (2016): non sono pochi, insomma, i crack che hanno arricchito il proprio palmarés con l'oro olimpico. Perché, nonostante il torneo di calcio non sia nemmeno lontanamente una delle competizioni più appassionanti dei Giochi, avere l'opportunità di partecipare a un'Olimpiade è un'esperienza unica e irripetibile. Non a caso, anche questa volta, la lista dei top player disposti ad aiutare le proprie nazionali a Parigi era lunga. Tuttavia, lo spirito decoubertiniano dei calciatori in questione è andato a sbattere contro gli interessi dei propri club che non ne hanno voluto sapere di cederli: «Era dai tempi del liceo che non ricevevo tanti "no"», ha ammesso ironicamente Thierry Henry. A Tití sarebbe piaciuto poter contare anche su Kylian Mbappé e Antoine Griezmann e considerato che per la Francia si tratta dell'Olimpiade di casa, per un determinato periodo di tempo, l'ex Juve era sicuro che ci sarebbe riuscito. E, invece, no. Henry, però, non è il solo ad aver ricevuto diversi due di picche: Javier Mascherano sa già da tempo che i suoi ex compagni di squadra, Leo Messi e Angel Di Maria, non lo avrebbero aiutato a riportare l'oro olimpico a Buenos Aires. Stesso discorso per la Spagna e l'Egitto che avevano sognato di schierare Lamine Yamal e Mo Salah. Gli affari, però, sono affari e il calcio è sempre più un business all'interno del quale non c'è spazio per un motto che più naïf non si può: «L'importante è partecipare».