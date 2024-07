Stati Uniti, Gauff portabandiera con LeBron James alle Olimpiadi

La stella del tennis Coco Gauff si unirà a LeBron James come portabandiera della squadra olimpica statunitense alla cerimonia di apertura di venerdì a Parigi. Gauff, la campionessa in carica degli US Open , farà il suo debutto olimpico e sarà la prima atleta di tennis a portare la bandiera degli Stati Uniti . Lei e James sono stati scelti dagli atleti del Team USA.

LeBron James, quarta Olimpiade per lui

LeBron James era stato già eletto dai suoi compagni per la cerimonia di apertura che si terrà venerdì 26 luglio sulla Senna. "E' un onore incredibile rappresentare gli Stati Uniti su questo palcoscenico mondiale, soprattutto in un momento che può unire il mondo intero", aveva detto LeBron, che sarà il primo giocatore di basket maschile a portare la bandiera degli Stati Uniti, in quella che sarà per lui la quarta Olimpiade. James ha vinto l'oro nel 2008 a Pechino e nel 2012 a Londra e un bronzo nel 2004 ad Atene.