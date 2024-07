Parigi 2024: dai 'letti anti-sesso' ai premi per i medagliati

Tra le altre curiosità legate a Parigi 2024, anche quelle relative al valore dei premi che riceveranno gli atleti vincitori. Le Olimpiadi estive promettono quindi non solo la gloria sportiva ma anche premi molto diversi da nazione a nazione per gli atleti che si aggiudicheranno il podio. Se la gloria di vincere una medaglia olimpica è universale, i premi offerti variano ampiamente a seconda del paese di origine degli sportivi, stabiliti dai comitati olimpici locali o dai singoli governi. Per quanto riguarda l'Italia, il CONI offre premi generosi agli atleti medagliati: 180 mila euro per l'oro , 90 mila euro per l'argento e 45 mila euro per il bronzo , al lordo delle imposte. Gli Azzurri hanno vinto 40 medaglie a Tokyo 2020 (10 oro, 10 argento, 20 bronzo), con un totale di 2,43 milioni di euro distribuiti agli atleti.

L'Arabia Saudita ed i premi milionari

Negli Stati Uniti, che hanno dominato il medagliere a Tokyo 2020 con 113 medaglie (39 oro), i premi sono stati più modesti: 35 mila euro per l'oro, 21 mila euro per l'argento e 14 mila euro per il bronzo. Tuttavia, i premi complessivi per gli atleti americani hanno superato i 12 milioni di euro. Altri paesi offrono premi più consistenti: l'Arabia Saudita ha premiato il karateka Tereg Hamedi con 1,2 milioni di euro per un argento a Tokyo, mentre Hong Kong offre circa 700 mila euro per un oro, grazie al supporto degli sponsor locali. Singapore, finanziato dall'ente nazionale della lotteria, offre premi fino a 1,8 milioni di euro per le squadre vincitrici.

I premi in natura a Parigi 2024

In Taiwan, gli atleti ricevono 550 mila euro per l'oro ed un vitalizio mensile di circa 3.700 euro, cosa diversa accade invece in India, dove il governo offre circa 83 mila euro per l'oro, mentre l'Associazione Olimpica Indiana aggiunge altri 110 mila euro. Alcuni Paesi non prevedono premi in denaro: in Indonesia, i vincitori di medaglie possono ricevere mucche, case nuove e anche ristoranti. In Kazakhstan, gli atleti ricevono appartamenti di varie dimensioni in base al colore della medaglia. In Cina, gli atleti premiati hanno ricevuto appartamenti da società immobiliari oltre a premi monetari significativi.Altri paesi, come la Gran Bretagna, la Svezia e la Norvegia, non prevedono premi monetari per i loro atleti olimpici. Tuttavia, offrono supporto e finanziamenti per la preparazione e lo sviluppo degli atleti.