Parigi 2024, Tamberi show: "Entusiasmo Italia invidiato". Mattarella applaude

PARIGI (FRANCIA) - È terminata l'attesissima cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 . A lanciare ufficialmente la kermesse è stata una clip con il comico Jamel Debbouze, insolito tedoforo entrato in uno Stade de France deserto... con l'ex Juve e idolo francese Zinedine Zidane che ha riportato la torcia olimpica nella Senna passando tra metropolitane, sottopassi e siparietti inconsueti. Prima a sfilare in barca sulla Senna (sotto una pioggia battente) la Grecia, "madre" dei giochi olimpici, seguita dalle altre imbarcazioni in ordine alfabetico. Tra le star della musica a prendere parte alla cerimonia la star americana Lady Gaga è apparsa fra gli applausi del pubblico alla cerimonia di apertura, seguita poi dal french can can con ballerine sempre in rosa e fucsia, sui quai della Senna, all'altezza dell'Ile Saint-Louis. Gli spettatori hanno seguito il ritmo battendo le mani al tempo della più celebre danza del cabaret francese.

Mattarella a seguire la delegazione azzurra guidata da Tamberi ed Errigo

La barca dell'Italia sulla Senna, "guidata" da Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo che hanno sventolato il tricolore dal tetto dell'imbarcazione. La scelta di far sfilare le delegazioni di atleti sui 'bateaux mouches' nasconde in parte i portandiera, ma quelli azzurri superano l'incoveniente alzandosi più alti del folto gruppo di atleti azzurri. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente sugli spalti del Trocadero per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, si è alzato in piedi per salutare l'imbarcazione dell'Italia. Il Capo dello Stato ha assistito alla cerimonia nonostante la pioggia incessante che lo ha costretto a indossare un poncho. Sulla stessa barca della delegazione azzurra anche quella israeliana, oggetto di fischi da parte di alcuni spettatori. Protagonista alla cerimonia d'apertura di Parigi 2024 anche Bebe Vio, per una sera modella, nella sfilata di moda organizzata sulla Passerelle Debilly, con l'azzurra fortemente voluta dagli organizzatori per la sua testimonianza a favore dell'inclusività.

Tamberi: "È stata una figata pazzesca". Errigo: "Siamo unici"

"È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel, i cinque cerchi. Che squadra, c'è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni". Lo ha detto Gianmarco Tamberi, portabandiera azzurro, dopo la sfilata sulla Senna per la cerimonia d'apertura dei Giochi di Parigi. "Che sia un'Olimpiade indimenticabile per il nostro splendido Paese!", ha poi aggiunto Tamberi sui propri social postando una foto con Arianna Errigo, altra portabandiera azzurra, sotto la Torre Eiffel. "In bocca al lupo a tutti gli atleti di questa squadra pazzesca, spacchiamo tutto", ha concluso il saltatore in alto". "È stato stupendo condividerlo con tutti. Nonostante la pioggia? Nonostante il trucco e parrucco, ma è andata così. E' stato unico. Come è unica questa squadra". Sono queste le sensazioni di Arianna Errigo, portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo la sfilata dell'imbarcazione azzurra lungo le rive della Senna.

Tamberi perde la fede nuziale nella Senna

Gianmarco Tamberi sfila da portabandiera azzurro per la cerimonia d'apertura dei Giochi di Parigi e perde la fede nuziale nella Senna. Quando l'imbarcazione azzurra ne se accorge parte la presa in giro per Gimbo da parte dei suoi compagni. "Perso un oro ne trovi un altro", gli hanno detto i giocatori della pallanuoto maschile aggiungendo che se serve testimonieranno con la moglie.