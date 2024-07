Parigi 2024, l'Ultima Cena con le drag queen: polemiche alle Olimpiadi

Contestazione dei vescovi francesi

La Conferenza episcopale di Francia (Cef), attraverso un comunicato, ha deplorato le "scene di derisione e di scherno del cristianesimo" durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi. "La cerimonia di apertura proposta dal COJOP ha offerto al mondo intero ieri sera meravigliosi momenti di bellezza, di gioia, ricchi di emozioni e universalmente lodati. Questa cerimonia purtroppo comprendeva scene di derisione e di scherno del cristianesimo, che deploriamo profondamente", scrivono in un comunicato stampa, co-firmato dagli organizzatori degli “Holy Games” – un programma della Chiesa cattolica per conciliare sport e fede.

Contestazione della chiesa ortodossa

Dura presa di posizione, su questo tema, anche da parte della Chiesa ortodossa russa. Il portavoce dell'istituzione Vakhtang Kipshidze ha parlato di "suicidio storico-culturale" in una "delle capitali un tempo cristiane della civiltà europea. Ciò che sta accadendo è un'espressione concentrata di quei processi che hanno avuto luogo prima delle Olimpiadi e che continueranno dopo.Il diritto di morire, o meglio, il culto della morte comoda e indolore a suon di musica e fuochi d'artificio ha prevalso. Ma ora è uno spazio in cui non ti fanno entrare con una bandiera russa. Francamente non so se sarei molto contento se questo spettacolo diabolico si svolgesse all'ombra della nostra bandiera, come a simboleggiare che non siamo contrari".