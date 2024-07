Parigi 2024, seconda medaglia Italia: Samele, bronzo da record nella sciabola

Seconda medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Luigi Samele ha conquistato il bronzo nella sciabola maschile, sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in tribuna al Grand Palais. Nella finale per il bronzo l'azzurro ha battuto l'egiziano Ziad Elsissy, bronzo mondiale l'anno scorso a Milano, con il punteggio di 15-12. Il 37enne nato a Foggia, appartenente alle Fiamme Gialle, aveva già conquistato l'argento individuale e a squadre nell'edizione delle Olimpiadi di tre anni fa a Tokyo. La medaglia di bronzo ottenuta da Samele gli conferisce anche un record: l'azzurro è infatti il primo sciabolatore a vincere due medaglie individuali in due differenti edizioni delle Olimpiadi.