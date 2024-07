Olimpiadi, nuova medaglia per l'Italia: bronzo in staffetta 4x100 sl maschile

A Parigi è arrivata anche la terza medaglia Azzurra dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro maschile e il bronzo di Luigi Samele nella sciabola maschile. La finale maschile della staffetta 4x100 stile libero, che ha visto trionfare gli Stati Uniti in 3:09.28, seguiti dall'Australia con 3:10.35, si è chiusa proprio con l'Italia sul gradino più basso del podio con il tempo di 3:10.70. Una prestazione splendida da parte di Miressi , Ceccon , Conte Bonin e soprattutto di Frigo . Manuel nell'ultima frazione ha fornito una prova eccezionale facendo registrare un grandissimo 47.06 difendendo così il podio. Nicolò Martinenghi , intanto, va in finale nei 100 rana.

Staffetta 4x100 stile libero femminile, Italia ottava

Per quanto riguarda la staffetta 4x100 stile libero femminile a vincere la medaglia d'oro è stata l'Australia con il tempo di 3:28.92, nuovo record olimpico. Medaglia d'argento agli Stati Uniti in 3:30.20, bronzo alla Cina in 3:30.30. Ottavo posto per l'Italia, con il quartetto composto da Sofia Morini, Chiara Tarantino, Sara Curtis ed Emma Menicucci che hanno nuotato in 3:36.51.