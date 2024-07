Olimpiadi oggi live: Martinenghi clamoroso oro. Giuffrida, niente bronzo

PARIGI (Francia) - Seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024 , cominciata con l 'argento di Maldini e il bronzo di Monna nella pistola 10 metri . Niente bronzo per Odette Giuffrida nel Judo femminile, ma in serata arriva il clamoroso oro di Nicolò Martinenghi nel nuoto con i 100m rana, il primo per la spedizione italiana. Segui su www.tuttosport.com la giornata degli azzurri alle Olimpiadi.

Nuoto maschile, clamoroso oro per Martinenghi!

Nicolò Martinenghi regala la prima medaglia d'oro all'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100 rana. Strepitosa la gara dell'azzurro che nella prima parte di gara resta attaccato al treno dei migliori, mettendosi tutti alle spalle nella seconda vasca. Si pensava ad una gara da podio per Martinenghi che, però, ha stracciato tutti e centrato un oro davvero strepitoso con 59"03: secondi ex aequo Adam Peaty e Nic Fink. Martinenghi è salito sul gradino più alto del podio a prendere una medaglia colorata d'oro proprio come i suoi capelli, diventando il quinto nuotatore italiano a vincere un oro ed entrare, appunto, nell'olimpo con Fioravanti, Rosolino, Pellegrini e Paltrinieri.

Martinenghi d'oro: "Viviamo per questi momenti"

"Noi viviamo per questi momenti. Adesso ce lo meritiamo, ci sono tante cose che vorrei dire, il sorriso le racchiude tutte. Bello vedere la famiglia, gli amici e regalare una gioia così. Oggi c'era chi ci credeva più di me, il mio allenatore più di tutti, Arrivare alla fine di un anno difficile con un oro olimpico al collo è una emozione incredibile". Così l'azzurro Nicolò Martinenghi, oro nei 100 rana ai Giochi di Parigi 2024. "Il podio è quel momento che ho pe rme stesso. Rispetto a tre anni fa il podio me lo sono goduto appieno. Oggi è stato qualcosa di incredibile e mi darà una mano per finire questi Giochi nel migliore dei modi. Questa è l'Olimpiade, sfruttare il momento giusto e prendersi il metallo più prezioso nella gara più importante. Sono 24 anni dopo Domenico Fioravanti che mi ha scritto, continua la tradizione della rana italiana", ha concluso.

Martinenghi oro, Malagò: "Successo da impazzire"

Anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, su X, ha celebrato l'oro centrato da Martinenghi: "Successo da impazzire. Martinenghi diventa campione olimpico nei 100 rana di nuoto: è il primo oro dell'Italia a Parigi2024. Fantastico Nicolò ci hai regalato un'emozione speciale. Applausi a scena aperta al nostro fuoriclasse, complimenti ai tecnici e a tutta la FIN".

Martinenghi oro, i complimenti dell'Inter

A fare i complimenti a Nicolò Martinenghi dopo la medaglia d'oro vinta nei 100 rana (la prima alle Olimpiadi di Parigi 2024 per la spedizione italiana) anche l'Inter, con un post su X: "Complimenti a Nicolò Martinenghi per il primo oro italiano di queste Olimpiadi nei 100 metri rana", con una foto del nuotatore che tiene tra le mani una maglia dei nerazzurri con il suo nome e il numero 10.

Martinenghi oro, Meloni: "Avanti così"

"Complimenti a Nicolò Martinenghi per la vittoria nei 100 rana. Un grande risultato che fa conquistare all’Italia la sua prima medaglia d’oro in questi Giochi Olimpici. Avanti così". Così su Instagram la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Martinenghi oro, Tajani: "Il primo di tanti altri"

"Congratulazioni a Niccolò Martinenghi che nei 100 rana regala all’Italia la prima medaglia d’oro a Parigi 2024". Lo scrive su X il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Sono sicuro che sarà la prima di tante altre. Forza Italia, Forza Azzurri", aggiunge Tajani.

Martinenghi: "Senza parole, ho colto l'attimo"

"Non so cosa dire, non ho parole, ma ho dimostrato ancora una volta che non conta il tempo, ma saper cogliere l'attimo". Questa la gioia di Nicolò Martinenghi dopo l'incredibile oro conquistato nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024: "Il tempo non è dei migliori, ma mi interessa solo essere sul podio e sentire l'inno italiano, anche se non lo canto per scaramanzia. Questa medaglia è per tutti quelli che mi vogliono bene - ha detto Martinenghi - per la mia famiglia e la mia ragazza. Mi mancava solo l'oro olimpico".

Judo femminile, Giuffrida ko: bronzo alla brasiliana Pimenta

Dopo la sconfitta con la kosovara Krasniqi (fischiata dal pubblico insieme all'arbitro Babiuc) la nostra Odette Giuffrida si è dovuta "accontentare" della finale 3/4 posto nel Judo -52kg contro Larissa Pimenta. Un confronto durato poco, purtroppo per l'azzurra. Ad aggiudicarsi la medaglia di bronzo è stata la brasiliana. Decisivi i tre "shido" (penalizzazioni) per l'italiana campionessa del mondo in carica che hanno decretato la sconfitta a tavolino, facendo sfumare la medaglia proprio come successo nella corsa alla finale per l'oro. La medaglia di bronzo, quindi, è andata alla Pimenta. A parlare dopo la sconfitta la judoka Giuffrida: "Penso di aver dato tutto, non avrei potuto fare di meglio. Ho dei dubbi sulle penalità, ma non voglio dare colpe all'arbitro, voglio solo pensare a cosa è successo. Questo è un momento particolare e mi sento un po' svuotata". Così la judoka azzurra Odette Giuffrida, fuori dal podio nel torneo di judo categoria -52 chili, ai microfoni di Olympics.

Tennis maschile: Musetti, Vavassori e Arnaldi al secondo turno

Lorenzo Musetti non si ferma e, dopo aver perso la finale di ieri sera a Umago in Croazia, in Francia nel singolare maschile di tennis dei giochi di Parigi 2024, batte all'esordio il beniamino di casa Geal Monfils (6-1, 6-4). Al secondo turno l'italiano, ora al numero 17 del mondo, affronterà nel secondo turno l'argentino Mariano Navone. Sulla terra rossa del Roland Garros successo anche per Matteo Arnaldi che ha battuto Arthur Fils (6-4, 7-6/9-7) che ha completato il tris azzurro (avanti anche Andrea Vavassori che ha superato lo spagnolo Martinez).

Boxe maschile, un ko che fa discutere per Mouhiidine

Ancora una polemica che riguarda l'Italia, dopo quella di Arianna Errigo nella scherma. Nella boxe maschile (pesi massimi), infatti, ha fatto discutere la vittoria di Lazizbek Mullojonov contro l'azzurro Aziz Abbes Mouhiidine. L'uzbeko ha vinto 4-1 ai punti l'incontro dell'ottavo di finale, con l'uzbeko che dopo il verdetto ha fatto con la mano il segno del "no". La decisione ha fatto esplodere la rabbia del presidente della Federboxe, Flavio D'Ambrosi, che ha tuonato in una durissima nota: "Pensavamo che il Cio tutelasse i pugli ed evitasse le nefandezze del passato, ma siamo alle solite...".

Malagò: "Giuffrida? Stesso arbitro due volte, fa riflettere..."

"Onestamente dire che fa riflettere è dir poco". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagó, ha commentato all'ANSA l'arbitraggio di semifinale e finalina di judo di Parigi perse entrambe da Odette Giuffrida, in una giornata in cui il team azzurro discute anche sul pugile Mouhiidine e la fiorettista Errigo fanno discutere. "Ho visto la semifinale e finale per il bronzo col presidente Falcone e il segretario generale Benucci, persone competenti ed equilibrate - ha aggiunto -. La cosa che ci ha sorpreso è che lo stesso arbitro della semifinale persa da Giuffrida lo hanno rimandato alla finalina: credo che questo si commenti da solo".

Fioretto femminile, Volpi ko contro la Kiefer in semifinale

Continuano le delusioni del pomeriggio per la spedizione azzurra: nel fioretto femminile la nostra Alice Volpi va ko in semifinale contro l’americana Kiefer, perdendo 15-10. Oro e argento, quindi, saranno sicuramente statunitensi visto che la Kiefer se la vedrà con la connazionale Scruggs. Per la Volpi, però, c'è ancora la speranza bronzo: dovrà giocarselo nella "finalina" con la canadese Harvey.

Nuoto maschile, Ceccon centra la finale nei 100 dorso

Nonostante il recupero nell'ultima frazione, Alberto Razzetti arriva in quinta posizione nella finale dei 400 misti (delfino, dorso, rana e stile libero), sfiorando la medaglia di bronzo. Oro e record olimpico per il francese Marchand, argento Matsushita, bronzo per Foster. Primo tempo per Thomas Ceccon che centra la finale dei 100 dorso.

Nuoto femminile, Pilato va in finale nei 100 rana. Out Angiolini

Nella 100 rana buone notizie per Benedetta Pilato che, con il settimo tempo, ha centrato un posto in finale al contrario dell'altra azzurra Lisa Angiolini: per lei un nono tempo che non basta per passare il turno.