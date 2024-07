Il Byron Moreno day a Parigi 2024 e l'olimpica follia di Musetti

È stato una specie di Byron Moreno day a Parigi, dove ci siamo visti defraudare nel pugilato, nella scherma e nel judo. E se nel pugilato il furto a Mouhiidine è stato evidente, per Errigo e Giuffrida ci fidiamo della competenza dei tecnici che hanno parlato di scandalo o errori clamorosi. E, sopratutto, ci godiamo l’esemplare compostezza delle atlete e degli atleti che hanno subito i torti, così come l’olimpica onestà di Mullojonov, il kazako cui i giudici assegnano la vittoria sul nostro pugile e lui invece di esultare fa segno di no, come dire: «Non merito io!». Chapeau, come dicono i francesi (O Cassano, ma fa molto meno Olimpiade). Giù il cappello anche per Martinenghi che ieri sera ci ha fatto perdere la voce per la fragorosa impresa, costruita negli ultimi strepitosi cinquanta metri.

Le ultime 24 ore di Musetti

Ma ieri ci ha reso orgogliosi anche Lorenzo Musetti e il suo giorno di olimpica follia. Alle 23.30 di domenica era in campo, a Umago in Croazia, a giocarsi la finale del locale torneo Atp 250. Ha perso al tie-break, poi dopo interviste, fisioterapia è arrivato in albergo dove la moglie Veronica aveva già preparato le valigie. Era l’una, Musetti aveva quattro ore di sonno davanti («Ma era troppa l’adrenalina per dormire») perché alle sei del mattino era in auto, diretto a Pola, dove lo attendeva un aereo per Parigi. Arrivo all’aeroporto Charles de Gaulle poco prima delle dieci; pranzo veloce in albergo, con i ragazzi della nazionale di volley; mezzora di sonno e alle 15 in campo a scaldarsi per prendere confidenza con il campo per poi giocare contro l’idolo di casa, Gaël Monfils, qualcosa come 17 ore dopo la finale di Umago. Battendolo 6-1 6-4 con un contorno di tifo contro, poco olimpico e poco tennistico. Ma lui non ha fatto una piega e mentre lo subissavano di fischi, lui si è indicato il petto, proprio dove sulla maglietta è ricamato il tricolore (quello nostro). Nelle ultime ventiquattr’ore di Musetti c’è tutto: la professionalità, il rispetto per i Giochi, l’amore per la maglia azzurra e forse anche la pazzia dello sport moderno che frulla gli atleti, ma non il loro spirito.