“Scandaloso”: nuovo caso alle Olimpiadi, licenziato per una battuta di troppo

Il precedente italiano

Una vicenda, questa del cronista inglese, che ricorda quanto capitò ai telecronisti Rai ai Mondiali di nuoto del 2023: delle frasi forse dette pensando di essere fuori onda rischiarono di mettere nei guai due telecronisti della Rai, il giornalista Lorenzo Leonarduzzi ed il commentatore tecnico Massimiliano Mazzucchi, impegnati nella copertura dei Mondiali di Nuoto di Fukuoka. A svelare i commenti è stato un utente che stava seguendo la telecronaca, che poi sui social ha rivelato: "Tra le espressioni che ho udito trascrivo quasi pedissequamente: “Fuma bene, fuma sano, fuma solo pakistano”, “Le olandesi sono grosse, come la nostra Vittorioso. Ma tanto a letto sono tutte uguali”. E ancora: “Questa si chiama Harper, è una suonatrice d’arpa, come si suona l’arpa? La si…? La si tocca? La si pizzica. Si la Do. E’ questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne soltanto tre”. Inoltre come se non bastasse anche commenti razzisti nei confronti dei cinesi: “Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo”.