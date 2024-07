Maldini, proposta di matrimonio dopo l'argento alle Olimpiadi e quel retroscena 'alla Tamberi'

Federico Nilo Maldini ha reso indimenticabile la sua giornata alle Olimpiadi di Parigi 2024 , dove non solo ha vinto la medaglia d'argento nella pistola 10 metri, ma si è reso protagonista di un gesto romantico che ha commosso tutti. Dopo essere salito sul podio olimpico, lo sportivo ha sorpreso la sua fidanzata Carlotta con una proposta di matrimonio che ha sciolto i cuori di tutti i presenti. Inginocchiato con la medaglia al collo e un anello in mano, l'atleta ha chiesto alla sua partner di sposarlo durante un'intervista, un momento magico che è stato catturato dalle telecamere. A commento dell'emozionante momento, Federico ha detto: " Ho chiesto a Carlotta di diventare mia moglie e a quanto pare ha detto sì. Ho preso l'anello che avevo in mano, il microfono che mi era stato dato e mi sono messo in ginocchio e le ho detto una frase che non ricordo ".

Maldini e la proposta di nozze alle Olimpiadi di Parigi 2024

Carlotta, visibilmente emozionata, ha confermato la proposta manifestando tutta la sua incredulità per quanto avvenuto. Poi ha svelato che la sua famiglia è già al lavoro per trovare la location perfetta per il matrimonio. Maldini ha spiegato anche come è nata l'idea della proposta: "L'intervistatrice mi ha chiesto se fossi fidanzato e io scherzando ho risposto che dovremmo quasi sposarci perché sono quattro anni ormai che stiamo insieme. Mi ha detto di farla ora, quindi in quel momento si è palesata al giardino, è arrivata Carlotta e io ho tolto l'unico anello che avevo in quel momento che è una fedina che abbiamo fatto per il primo anno di fidanzamento". Al momento della proposta nuziale, Federico non aveva con sé un classico anello di fidanzamento, ma ha colto l'input dell'intervistatrice e ha utilizzato l'unico anello che aveva a disposizione in quel momento, rendendo la proposta ancora più speciale e spontanea. Ha raccontato: "Mi sono messo in ginocchio. Lei non ha detto subito sì, ha iniziato a piangere e poi dopo mi ha detto di sì. Sono andato a consolarla perché l'avevo messa tanto in imbarazzo. Mi è venuto tanto spontaneo, è stato meraviglioso".

Maldini come Tamberi: il retroscena della fedina persa in acqua

La coppia sta insieme da quattro anni e condivide la passione per lo sport e altre attività competitive, come i videogiochi. Maldini ha anche svelato un divertente aneddoto: la fedina che ha usato per la proposta era caduta in acqua durante una vacanza al Circeo, ma fortunatamente era riuscito a recuperarla. Un racconto che ha ricordato in tanti quanto avvenuto a Tamberi durante la cerimonia inaugurale di Parigi 2024. Anche in questo caso l'atleta ha perso la vera nuziale nelle acque della Senna, una disavventura che lo ha poi portato a fare le pubbliche scuse alla moglie. Il gesto romantico di Maldini ha trasformato una giornata già straordinaria per lo sport azzurro in un momento da favola, lasciando un ricordo indelebile non solo per la coppia, ma per tutti coloro che hanno assistito alla scena.