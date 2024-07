Olimpiadi, esordio amaro per il Setterosa contro la Francia: 9-8

PARIGI (Francia) - Esordio amaro per il Setterosa della pallanuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella vasca dell'Aquatics Center, le azzurre di Carlo Silipo perdono per 9-8 contro le padroni di casa dellaw Francia. Una sconfitta pesantissima, visto che le transalpine erano sulla carte le avversarie più abbordabili del girone. Dopo una prima frazione convincente, chiusa avanti 3-1, le azzurre hanno mantenuto i due gol di vantaggio a metà gara, per poi farsi rimontare nella seconda metà di gara. Diversi errori in superiorità numerica per la squadra italiana. Ora il Setterosa dovrà fare un autentico miracolo per andare avanti nel torneo, visto che le altre avversarie del girone si chiamano Spagna, USA e Grecia.