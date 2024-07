Senna, i parigini e la figura di... batterio alle Olimpiadi

PARIGI (FRANCIA) - Il batterio “E. coli” è un batterio che vive nella parte inferiore dell’intestino e viene espulso con le feci. Che tipo di figura stanno facendo i francesi, dunque, è abbastanza chiaro. Perché nella Senna ci sono troppi E. coli in circolazione e chi deve fare nuoto in acque libere non può allenarsi e, fino all’ultimo, potrebbe vedersi cambiato il campo di gara. Ora, se considerate che i francesi, per pulire la Senna e renderla balneabile per ospitare le gare olimpiche, hanno speso 1 miliardo e mezzo di euro, la portata della figura di... E. coli è poderosa. Anche perché, a parte gli scherzi, ripulire il fiume non era solamente un vezzo olimpico, ma un’operazione ecologica con finalità giuste e interessanti che andavano oltre i Giochi. Forse era un po’ troppo ambiziosa. E, appunto, costosa, per cui subito diventata facile bersaglio dei cittadini più scontenti che si sono scatenati con la protesta “Je Chie Dans La Seine” (letteralmente "faccio la cacca nella Senna"), così, giusto per rimanere in tema.