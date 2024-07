Parigi 2024, Giorgio Armani eliminato: chi è l'omonimo del Camerun

PARIGI (Francia) - Non solo moda, ma anche nuoto - con omonimia - per Giorgio Armani. Che non è il famosissimo stilista, ma un nuotatore camerunense classe 2007 che non è andato oltre il sesto posto nella batteria dei 100 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una presenza breve in acqua, ma una partecipazione diventata subito virale su internet. Il nome completo è Giorgio Armani Nguiche Kamseu Kamogne, nato il 27 luglio 2007 a Douale in Camerun. Non c'è nessuna parentela con il "nostro" Giorgio, ma solo un omaggio dei genitori del nuotatore.