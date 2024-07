Olimpiadi oggi live: Ceccon torna in vasca, le gare degli azzurri in diretta

PARIGI (Francia) - Quinta giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024: occhi puntati su Thomas Ceccon che, dopo l'oro, torna in vasca per la semifinale dei 200 dorso. Segui live su www.tuttosport.com la giornata degli azzurri.

Pallanuoto femminile, disastro Setterosa: vincono gli Usa 10-3

Pesante sconfitta per la nazionale italiana di pallanuoto femminile ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Il Setterosa è stato battuto per 10-3 dagli Usa, che hanno vinto le ultime tre medaglie d'oro a cinque cerchi. Dopo quella con la Francia all'esordio, per la squadra allenata da Carlo Silipo - a segno con Claudia Marletta (autrice di una doppietta) e Sofia Giustini - è la seconda sconfitta su due partite giocate. Nel prossimo turno del girone B, venerdì 2 agosto, alle ore 16.35, le azzurre affronteranno la Grecia in un match che metterà in palio punti decisivi per la qualificazione ai quarti di finale (passano quattro su cinque del raggruppamento). Nell'ultima partita del girone, il Setterosa se la vedrà con la Spagna.

Ginnastica artistica maschile, Abbadini in top 10

Dopo cinque rotazioni (e solo una mancante) Yumin Abbadini ha centrato la top ten

Ginnastica artistica maschile, ottimo Abbadini alla sbarra

Gran performance alla sbarra per Yumin Abbadini che ottiene un punteggio di 13.80

Ginnastica artistica maschile, Abbadini vede la top 10

Con i suoi 55.498 punti, Yumin Abbadini è undicesimo. Mario Macchiati, invece, scende ancora: è al ventiduesimo posto con 53.865.

Ginnastica artistica maschile, Abbadini alle parallele

Yumin Abbadini ha ottenuto alle parallele un punteggio di 13.966, con la top ten che al momento sembra allontanarsi.

Ginnastica artistica maschile, brutto errore per Macchiati

Purtroppo Mario Macchiati ha perso l'equilibrio ed è sceso dalle parallele, riprendendo l'esercizio.

Ginnastica artistica maschile, in gara Abbadini e Macchiati

Sono due gli azzurri in gara nella finale di ginnastica artistica maschiale: Mario Macchiati e Yumin Abbadini che, dopo due rotazioni, sono fuori dalla top ten.

Nuoto femminile, 1500 stile libero: finale per Quadarella

Simona Quadarella gareggerà stasera nella finale per i 1500 stile libero: la nuotatrice romana - campionessa del mondo in carica per la distanza - ha centrato il secondo tempo alle spalle della favoritissima Ledecky (Usa).

Nuoto maschile, 200 dorso: Ceccon in semifinale

Thomas Ceccon, dopo la clamorosa medaglia d'oro nei 100 dorso, ha centrato il pass per la semifinale questa mattina qualificandosi nella batteria (col brivido) dei 200 dorso con 1'57"69, quattordicesimo tempo totale. Eliminato, invece, l'altro azzurro Matteo Restivo, arrivato 24º.