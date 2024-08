Simone Biles attaccata dagli haters alle Olimpiadi: la reazione

Olimpiadi, Simone Biles, le critiche per i capelli e la replica

La campionessa ha replicato alle becere critiche, tramite alcune Instagram stories, dicendo: "La prossima volta che volete commentare i capelli di una ragazza di colore, non fatelo". La sportiva ha poi spiegato che, nonostante avesse sistemato perfettamente i capelli nel villaggio olimpico, il viaggio in autobus di 45 minuti senza aria condizionata aveva rovinato l'acconciatura: "Fa circa 9.000 gradi". In passato la ginnasta aveva affrontato il tema del body shaming e degli stereotipi nel documentario Netflix a lei dedicato, e in una precedente intervista con Elle ha raccontato del suo rapporto complesso con i capelli, che non ha sempre amato. Crescendo senza qualcuno che le insegnasse come sistemarli correttamente, ha imparato da sola grazie a Internet. Ha condiviso come si preoccupasse del fatto che i suoi capelli potessero essere considerati non professionali, ma ora non se ne vergogna più. "La maggior parte delle reazioni negative che riceviamo provengono dalla nostra stessa comunità, il che è un peccato. Non mi interessa davvero se i miei bordi non sono lisci. Ho capito e mi rendo conto che devo prendermi cura del mio aspetto fisico e mentale. Sto finalmente imparando ad amare i miei capelli, la consistenza che hanno e gli stili che posso realizzare", ha ammesso Simone Biles.