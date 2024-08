Parigi 2024, arciere con ape sulla mano: la reazione olimpica

Inaspettato fuoriprogramma per Kim Je-deok alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Durante una gara, mentre la Corea del Sud stava conducendo la gara contro la Cina, con solo due tiri mancanti per assicurarsi la vittoria, l'arciere ventenne si è trovato sotto pressione a causa dell'arrivo inatteso di un'ape , che ha incominciato a ronzargli intorno, distraendolo. Come in tanti sapranno, il tiro con l'arco è uno sport che richiede un'estrema precisione e assoluta concentrazione. Gli atleti devono tener conto di molte variabili, come la potenza del tiro, la distanza dal bersaglio e la presenza del vento. Ma cosa succede se un'ape si mette in mezzo nel momento cruciale di una gara olimpica?

Parigi 2024, l'ape disturba l'arciere in gara: la reazione

Kim Je-deok ha inizialmente cercato di ignorare l'insetto, ma l'ape ha continuato a ronzare finché non si è posata sulla sua mano, proprio vicino al foro dal quale sarebbe uscita la freccia. Una situazione pericolosa, che avrebbe potuto influire sul suo equilibrio e deviare la traiettoria della freccia, rischiando di non fare così un tiro perfetto. Nonostante l'inconveniente, Kim ha mantenuto una compostezza incredibile. Il cardiofrequenzimetro olimpico ha mostrato che il suo polso è rimasto stabile intorno agli 80 battiti al minuto, attestando così che la sua concentrazione non era mutata. L'arciere ha poi scacciato via l'ape senza farsi prendere dal panico e ha scoccato una freccia perfetta, segnando 10 punti. Anche il suo compagno di squadra ha ottenuto un punteggio perfetto, assicurando la vittoria finale della Corea del Sud. Dopo la gara, Kim ha dichiarato: "L'ho scacciata via, ma mi ha seguito. Quando è atterrata sulla mia mano, mi sono ricordato, ‘Queste sono le Olimpiadi', e non potevo abbassare le braccia. Ero fortemente determinato a sparare". Self control, calma e concentrazione sotto pressione, sono quindi elementi essenziali per raggiungere il successo in una disciplina così esigente come il tiro con l'arco.