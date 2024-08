Olimpiadi oggi live: Italia fioretto femminile, finale e medaglia! Volley, c'è l'Olanda

Ginnastica femminile, finale per D'Amato ed Esposito

Alice D'Amato e Manila Esposito, dopo l'argento a squadre conquistato, hanno centrato anche la finale individuale.

Judo femminile, Bellandi in finale per l'oro!

Grande prestazione per l'azzurra Alice Bellandi che si assicura una medaglia d'oro o d'argento: la bresciana, infatti, ha superato la portoghese Sampaio e, tra circa un'ora, si giocherà la finale nella categoria -78 kg contro Lanir.

Volley femminile, cominciata Italia-Olanda

L'Italvolley femminile sfida l'Olanda: al momento le azzurre sono avanti 16-11 nel primo set.

Tennis, Musetti batte Zverev: è semifinale

Grandissima vittoria per Lorenzo Musetti che batte 2 set a 0 il tedesco Zverev e centra la semifinale alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove affronterà il vincente tra Djokovic e Tsitsipas.

Tennis, Paolini: "Domani daremo il massimo"

"Abbiamo giocato una buona gara ed è stata divertente, ma credo che domani sarà completamente diverso". Parola della tennista azzurra Jasmine Paolini, ai microfoni di Rai Sport, dopo la vittoria nel doppio femminile in coppia alla errani che è valsa la semifinale. "Studieremo le avversarie e domani scenderemo in campo cercando di dare il massimo" ha aggiunto la Paolini. Sulle prossime avversarie, Muchova e Noskova, Sara Errani ha spiegato: "Non sono doppiste pure, ma sono molto pericolose e servono bene. Dovremo fare del nostro meglio".

Nuoto, out la Panziera nella 4x200

Margherita Panziera, primatista italiana (2'05"56) nuota solamente in 2'11"60 per il ventesimo posto. La più veloce è la cinese Peng Xuwei in 2'08"29. Eliminata, ma con un sguardo pieno di fiducia rivolto al futuro, la giovane 4x200 stile libero, nona e prima delle escluse, che manca l'accesso alla finale per nove decimi. Sofia Morini (1'58"26), Giulia D'Innocenzo (1'58"43), Matilde Biagiotti (1'59"23), Giulia Ramatelli (1'59"37) concludono in 7'55"29 contro il 7'54"37 della Nuova Zelanda. Primo crono delle batterie per l'Australia in 7'45"63.

Fioretto femminile, l'Italia è in finale!

È Alice Volpi a chiudere la partita contro il Giappone (Uena) e regalare all'Italia la finale per l'oro contro gli Stati Uniti: nipponiche battute con il punteggio di 45-39.

Fioretto femminile, l'Italia va sicuramente a medaglia

Le azzurre del fioretto arrivano all'ultimo assalto con 10 punti di vantaggio (40-30) e ormai "vedono" la finale e una medaglia.

Fioretto femminile, l'Italia domina contro il Giappone al penultimo assalto

Al penultimo assalto la situazione vede l'Italia letteralmente dominare la semifinale contro il Giappone con il punteggio di 35-24.

Tennis femminile, Errani-Paolini in semifinale nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato l'accesso alle semifinali dopo aver battuto in due set (6-3, 6-1) le britanniche Boulter e Watson.