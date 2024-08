De Gennaro e Bellandi, oro Canoa Slalom e Judo: che Italia alle Olimpiadi!

Ad aprire la giornata gli ori per l'Italia ci ha pensato Giovanni De Gennaro che ha vinto nella specialità kayak della canoa slalom. L'azzurro ha chiuso la prova senza penalità con il tempo totale di 88.22. Argento per il francese Titouan Castryck (88.42), bronzo allo spagnolo Pau Echaniz (88.87).

Doppio oro per l' Italia alle Olimpiadi di Parigi: De Gennaro nella Canoa Slalom e Bellandi nel Judo femminile regalano rispettivamente la quarta e la quinta medaglia d'oro, per un totale di 16 medaglie. Una giornata anche storica perché nel giro di pochi minuti due atleti azzurri dello stesso paesino, Roncadelle (provincia di Brescia) hanno trionfato nelle rispettive discipline. "La consapevolezza che quattro atleti olimpionici sono partiti per questa meravigliosa avventura sportiva e di vita dallo stesso paese in cui vivi da sempre è già di per sé motivo di orgoglio" ha commentato il sindaco di Roncadelle Roberto Groppelli.

Bellandi, vittoria e oro nel Judo

Una giornata d'oro per l'Italia fino a questo momento perché non solo De Gennaro ha vinto l'oro nel kayka, ma anche Alice Bellandi ha replicato poco dopo con la medaglia conquistata sul tatami. La judoka azzurra ha vinto nella categoria dei 78 kg. In finale l'italiana ha superato l'israeliana Inbar Lanir. Per l'Italia è il quinto oro nel medagliere in attesa delle altre gare e finali della giornata. La premier Giorgia Meloni, presente all'incontro, si è alzata in piedi per omaggiare l'atleta azzurra e poi è andata fin sul tatami per abbracciare la neo campionessa olimpica.

Al termine del combattimento Alice Bellandi ha commentato la vittoria ai microfoni di Eurosport: “Non so neanche se tutto questo sia vero. Troppo grande per essere vero. Tutte le notti l’ho sognato, ci ho lavorato ogni giorno, ci ho pianto una vita intera. Non ci posso neanche credere”.