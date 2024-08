Errani, commenti sessisti: nuovo scandalo alle Olimpiadi di Parigi 2024

Polemiche a non finire. Sicuramente questa edizione delle Olimpiadi di Parigi la ricorderemo anche per le situazioni poco piacevoli che si sono verificate durante le varie gare. L'inquinamento della Senna, le gare rinviate, le critiche per alcuni arbitraggi, l'incontro tra Khelif e Carini nella boxe già diventato caso mediatico mondiale o ancora i commenti sessisti di alcuni giornalisti nel commento di alcune discpline.

Commenti sessisti, il precedente di Ballard

È successo qualche giorno fa durante le gare di nuoto quando il telecronista di Eurosport UK Bob Ballard ha detto: "Sapete come sono le donne… sempre in giro a truccarsi". Poco dopo è stato licenziato e non seguirà più le Olimpiadi. Ma non è finita qui perché nella serata di martedì, durante la partita di doppio con Errani-Paolini in campo, anche il giornalista francese ha rivolto parole orrende verso una delle tenniste azzurre.