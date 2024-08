Alle Olimpiadi c’è anche… Al Bano: scatta il selfie con Snoop Dogg

Durante le Olimpiadi di Parigi 2024 , Al Bano Carrisi ha sorpreso il pubblico esibendosi sul tatami dopo un incontro di judo e cantando il suo cavallo di battaglia, il brano "Felicità". Questo evento straordinario ha lasciato stupefatti sia gli spettatori che i telecronisti, che non riuscivano a credere ai loro occhi. L'intervento della celebre ugola di Cellino San Marco è avvenuto subito dopo che Alice Bellandi ha vinto una medaglia d'oro , rendendo il momento ancora più memorabile. " Sentiamo una canzone di Al Bano, una canzone italiana. Ma è presente! Non ci credo! Al Bano è presente, è lì sul tatami. Ma è un sosia o è lui? Lui ha scritto e canta l'inno del judo mondiale ", ha commentato in direta un telecronista di Eurosport.

Parigi 2024, l'incontro tra Al Bano e Snoop Dogg alle Olimpiadi

La presenza di Al Bano alle Olimpiadi di Parigi 2024 non è stato casuale: lui stesso ha spiegato sui suoi canali social di essere un rappresentante della International Judo Federation. La sua partecipazione ha aggiunto quindi un tocco di colore e spettacolo all'evento sportivo. L'ex marito di Romina Power ha poi condiviso sui social un momento dell'indimenticabile serata, che ha infiammato i fan. L'artista ha pubblicato uno scatto in cui si è immortalato con Snoop Dogg sugli spalti, scrivendo su Instagram: "Due opposti musicali, Snoop Dogg ed io, ci siamo conosciuti durante le gare di Judo a Parigi per i giochi olimpici e mi ha detto di essere nato a Corleone… Ovviamente io non ci credo e so perché ma anche lui lo sa! Comunque, simpaticissimo". Insieme a loro anche Bekauri. Questo incontro inaspettato tra icone musicali di generi completamente diversi ha reso ancora più emozionante la serata. L'immagine ha fatto ben presto il giro della rete, diventando virale. "Ma questo è il Metaverso", hanno commentato in molti, mentre altri hanno ipotizzato: "Prossimamente featuring Snoop Dogg - Albano". E ancora: "Simulazione o AI?".