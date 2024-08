Simone Biles e il ciondolo a forma di capra: il dettaglio che non è sfuggito

Simone Biles è tornata a brillare alle Olimpiadi di Parigi 2024, dopo aver affrontato un periodo difficile. Quattro anni fa, infatti, la ginnasta si era ritirata inaspettatamente dalle gare ai Giochi di Tokyo a causa di problemi di salute mentale, in particolare per via dei "twisties", un fenomeno insidioso che può capitare ai ginnasti e a causa del quale si perde consapevolezza spaziale durante i salti. Dopo essersi presa una pausa per prendersi cura di sé e per tornare ad allenarsi, la campionessa è arrivata a Parigi in forma smagliante, dimostrando ancora una volta il suo valore. Finora, ha vinto un oro di squadra e un oro individuale.