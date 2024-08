Olimpiadi, la nuova pista di atletica è viola: l'ingrediente segreto

La pista di atletica delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha catturato l'attenzione per la sua particolare colorazione: un acceso viola, o meglio, porpora o lavanda, che contrasta con il tradizionale rosso delle piste. Questa scelta cromatica, accompagnata da innovazioni significative nel materiale utilizzato, si prefigge di migliorare le performance degli atleti dell'1-2%, una percentuale che può fare la differenza in gare decise per pochi centesimi di secondo. A realizzare la pista è stata l'azienda italiana Mondo, leader nella produzione di superfici per l'atletica olimpica dal 1976. Già durante le Olimpiadi di Tokyo 2020, la società aveva introdotto un nuovo componente polimerico, ma per i Giochi Olimpici parigini è stato fatto un ulteriore passo avanti grazie al lavoro di un team di ingegneri, chimici e fisici.