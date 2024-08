Olimpiadi oggi live: l'Italia della spada eliminata. Il Setterosa sfida la Grecia

PARIGI (Francia) - Settima giornata di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. La spada maschile vede l'Italia in pedana contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale, poi il Setterosa scenderà in acqua contro la Grecia. Segui live su su www.tuttosport.com la giornata di gare degli azzurri.

Pallanuoto femminile, Italia-Grecia è cominciata

Alle 15:30 è cominciata la gara tra Italia e Grecia per la pallanuoto femminile. Questa la formazione del Setterosa scesa in acqua: 1 Condorelli, 2 Tabani, 3 Galardi, 4 Avegno, 5 Giustini, 6 Bettini, 7 Picozzi, 8 Bianconi, 9 Palmieri, 10 Marletta, 11 Cocchiere, 12 Viacava, 13 Banchelli.

Tiro con l'arco, Italia sconfitta dalla Corea del Sud

Nella gara a squadre miste, la coppia azzurra composta da Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati escono ai quarti di finale sconfitti 6-2 dai sudcoreani Kim Woojin e Lim Sihyeon.

Tennis, Binaghi: "Errani e Paolini? Straordinarie, è un momento storico"

"Una medaglia olimpica, che raggiungiamo dopo 100 anni per merito di due atlete straordinarie, completa il momento storico che il tennis italiano sta attraversando". Così il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, commentando la qualificazione nella finale del torneo olimpico di doppio femminile del duo Errani-Paolini. "Tutto il nostro Paese domenica farà il tifo per queste splendide ragazze che, sono convinto, non si sentiranno appagate da questo grande risultato già raggiunto", ha aggiunto il numero 1 della Fitp.

Malagò: "Doppio pesi leggeri? Felicità ma anche un po' di malinconia"

“C’è un velo di malinconia accanto alla felicità per questo ennesimo risultato di prestigio. Il doppio pesi Leggeri è una barca di grandi tradizioni ed è un peccato che questa sia stata l’ultima Olimpiade per loro, come per gli altri. Stefano e Gabriel sono due ragazzi meravigliosi, sono davvero orgoglioso di loro e ci tengo a fargli i miei complimenti per quella che è stata la loro condotta di gara". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha assistito alla Finale del doppio pesi leggeri maschile a Vaires-sur-Marne, al Nautical Stadium, facendo il tifo in tribuna, insieme al suo staff, "Hanno tenuto testa all’Irlanda, che sapevamo molto forte, riuscendo, però, a tenere a bada una Grecia sorprendente: bravi, davvero molto bravi. Sono ragazzi, Stefano e Gabriel, così diversi, ma così uguali. Sono stati incredibili e questo argento vale un oro, anche e soprattutto per quello che questa barca ha saputo fare da Rio de Janeiro in poi”, ha aggiunto.

Spada maschile, l'Italia getta al vento la vittoria

Che delusione per l'Italia, eliminata nei quarti di finale dalla Repubblica Ceca con gli spadisti che dicono addio all'Olimpiade! Dopo una gara in equilibrio gli azzurri gettano via la vittoria all'ultimo assalto: gioisce la Rep. Ceca 43-38.

Spada maschile, Italia-Rep.Ceca in equilibrio

L'Italia maschile della spada sfida la Repubblica Ceca nella gara valida per i quarti di finale: al momento, all'ultimo assalto, gli azzurri sono avanti 32-30.