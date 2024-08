Zerocalcare, ironia sulle Olimpiadi: Pilato commenta così il video virale

Sono iniziate solo da una settimana, ma le Olimpiadi di Parigi hanno già fornito una grande mole di materiale per le polemiche. A ripercorrerle una a una e nel suo inconfondibile stile, è Zerocalcare in un videoracconto postato sui suoi canali social, nel quale si fa aiutare dalle caricature dei protagonisti delle varie vicende. Dalla cerimonia di apertura dei Giochi dove a creare dibattito era stata una presunta raffigurazione alternativa dell'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, fino all'ultimo discusissimo incontro di boxe tra Angela Carini e Imane Khelif .

Zerocalcare sulle Olimpiadi, la reazione di Benedetta Pilato

"Le Olimpiadi stanno regalando una fotografia 'bellissima' dell'Italia", il video si apre così, con le prime caricature sull'inaugurazione delle Olimpiadi: "Ci avete offeso", "Guarda Pietro come l'hanno fatto",con la domanda finale "Ma siete sicuri che sia l'Ultima cena?". Per poi passare alla questione tra Benedetta Pilato ed Elisa Di Francisca, con quest'ultima particolarmente critica verso la gioia della nuotatrice per il suo quarto posto. Il video si chiude sul match tra Carini e Khelif, ironizzando sui tanti commenti social sul presunto sesso dell'algerina e dei livelli di testosterone. Inaspettatamente, ad aggiungersi è stata la stessa Pilato, che ha commentato con una battuta tratta della celebre serie animata proprio del fumettista romano: "Vabbè comunque annamo a pijià er gelato".