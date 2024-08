Olimpiadi oggi live: volley, c'è Italia-Polonia. Quadarella in finale 800 stile libero

PARIGI (Francia) - Ottavo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024: dopo l'oro conquistato nel windsurf dalla nostra Maggetti , gli occhi sono puntati sulla nuotatrice Simona Quadarella in finale degli 800 stile libero. Nel volley l'Italia di coach De Giorgi sfida la Polonia. Segui in diretta su www.tuttosport.com la giornata di gare degli azzurri.

Skeet maschile, Cassandro termina quarto

Sfuma sul più bello la possibilità di medaglia per Tammaro Cassandro nella finale dello skeet maschile di tiro a volo, alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro ha pagato dazio nella serie finale con quattro errori, di cui tre proprio nella fase decisiva per l'assegnazione delle medaglie.

Maggetti oro, Todde: "Sardegna è orgogliosa"

"In due giorni la Sardegna ha conquistato due medaglie olimpiche per l'Italia e siamo enormemente orgogliose ed orgogliosi per la vittoria della cagliaritana Marta Maggetti, oro nel windsurf, e per la medaglia d'argento conquistata nel canottaggio dall'oristanese Stefano Oppo, in coppia col compagno Gabriel Soares. Complimenti da tutta la Sardegna. Bravissima e bravissimi". Lo ha scritto Alessandra Todde, in un post sui suoi social, la Presidente della Regiona Sardegna.

Skeet maschile, Cassandro in finale

Buone notizie per lo Skeet maschile: il nostro Tammaro Cassandro, da secondo, ha centrato la finale. Beffato invece l'ex campione olimpico Gabriele Rossetti, 7° e primo degli esclusi.