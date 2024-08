Olimpiadi oggi live: c'è Italia-Turchia di volley. Errani/Paolini per l'oro

Il ministro Giorgetti in visita alla delegazione italiana

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha fatto visita questa mattina alla missione italiana presente ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Giorgetti, presente nella Capitale francese da ieri, accompagnato dal Segretario Generale del Coni e Capo Missione, Carlo Mornati, ha salutato la delegazione azzurra e ha poi partecipato alla Santa Messa officiata da don Franco Finocchio, cappellano dell’Italia Team, prima di spostarsi sui campi gara.

Triathlon, annullati gli allenamenti nella Senna

"Nel quotidiano incontro di verifica della qualità dell'acqua" della Senna "svoltosi ieri, 3 agosto alle ore 19:30, con i rappresentanti del World Triathlon, compresi i tre Delegati Tecnici e il Delegato Medico, Parigi 2024, il Comitato Olimpico Internazionale, Météo France, Driet, la Città di Parigi e la Prefettura della Regione Île-de-France coinvolte nell'esecuzione di test sulla qualità dell'acqua, è stata presa la decisione di annullare la tappa di allenamento di nuoto del triathlon che avrebbe dovuto svolgersi oggi alle 8". Lo fanno sapere gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024. "Considerate le forti piogge delle notti tra il 31 luglio e il 1° agosto, particolarmente intense su Parigi, vediamo ancora un impatto sulla qualità dell'acqua. Ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni nelle prossime ore, ma non a un livello tale da consentire" la rifinitura per il nuoto "prevista per domani. Alla luce di queste condizioni, abbiamo deciso di annullare la lezione di nuoto di stasera per evitare comunicazioni tardive atleti", fanno sapere ancora in una nota in vista della gara olimpica di triathlon misto prevista per domani mattina. Successivamente si è proceduto con il sorteggio dei pontoni, con i campioni in carica della Gran Bretagna che hanno scelto per primi optando per l'estrema sinistra la corsia 1. L'Italia sarà in corsia centrale numero 8. C'è ancora tempo fino alle 5.45 di domani, giorno della gara, per modificare la composizione finale delle squadre.

Tirco con l'arco maschile, Nespoli centra i quarti

Grandissima prestazione per il nostro Mauro Nespoli nella gara individuale del tiro con l’arco maschile: superato il canadese Eric Peters con l’azzurro che ha vinto il primo set 28-23, con gli altri due in perfetta parità (30-30, 28-28). Nel quarto parziale Nespoli chiude i conti, vincendo 6-2 e volando ai quarti di finale dove sfiderà il favorito sudcoreano Lee Woo-Seok.

Volley, tutto facile per le azzurre: Italia-Turchia 3-0

Vince in scioltezza l'Italvolley femminile, guidata da Julio Velasco, che si sbarazza agevolmente della Turchia 3 set a 0 con questi parziali: 25-14, 25-16, 25-21. Con questo successo l'Italia si qualifica da prima nel girone con 9 punti, a +4 proprio dalla Turchia.

Ceccon, niente villaggio olimpico: si dorme... all'aperto

Troppo caldo nelle stanze del villaggio olimpico senza aria condizionata? C’è chi si lamenta e chi invece trova soluzione. L’oro olimpico dei 100 dorso Thomas Ceccon per esempio ha risolto il problema alla sua maniera: asciugamano sull’erba e pisolino all’aperto, sul verde del parco del villaggio olimpico. Il nuotatore azzurro è stato ripreso dal canottiere arabo Husein Alireza che ha postato il video in una storia su Instagram che in breve è diventata virale sui social. Ieri a lamentarsi della mancanza di aria condizionata negli alloggi degli atleti erano stati i suoi compagni di squadra Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella.

Volley, l'Italia si aggiudica anche il secondo set 25-16

Dopo aver surclassato la Turchia nel primo set, l'Italia si ripete anche nel secondo con il punteggio di 25-16.

Volley, Italia ok al primo set 25-14

Buona partenza delle ragazze del volley che si aggiudicano il primo set contro la Turchia con il parziale di 25-14.