A Parigi la meglio gioventù Italia: anche quella più forte di arbitri e sconfitte

Sono tanti i dieci e lode di questa domenica olimpica. Vengono assegnati non soltanto agli azzurri e alle azzurre che si stanno coprendo di gloria, ça va sans dire, esaltandoci per le loro imprese. Qui si premia anche la meglio gioventù Italia più forte di arbitri e sconfitte, di medaglie diventate di legno per un centesimo, capace di gesti che inorgoglirebbero Charles Pierre de Frédy, barone di Coubertin. Perché, oggi più che mai, valgono le parole giapponesi di Julio Velasco : “Sembra che adesso cercare di essere buoni sia un difetto. Chi fa il bene è considerato un idiota, buonista, uno che non e sincero”. Perché vincere non è l’unica cosa che conta e bisogna ribadirlo al tempo di questi Giochi, bellissimi e anche polemicissimi, certo, eppure straordinariamente intrisi di valori assoluti. Come quelli in cui credono Macchi e Giuffrida , scippati della vittoria da arbitraggi che definire scandalosi è un eufemismo e urticanti, riduttivo. “Eppure - ha scritto Filippo - a me viene da dire che sono un ragazzo fortunato. Ho 22 anni, una famiglia stupenda, amici strepitosi e una fidanzata che mi lascia costantemente senza parole. Sono arrivato secondo nella gara più importante per ogni atleta che pratica sport e, proprio perché pratico questo sport, ho imparato che le decisioni arbitrali vanno rispettate, sempre!”.

Odette, atterrata dall’arbitro rumeno, si congratula con l’avversaria che l’ha battuta grazie a lui, l’abbraccia, le sussurra: “Alzati e dai gloria a Dio”. E confida: “È strano dire che mi sento in pace. Volevo così tanto prendermi la medaglia che non riuscivo a stare nel presente, mi sembrava di vivere continuamente sott’acqua. Ti ringrazio Dio perché mi hai fatto vincere qualcosa di molto più importante d’una medaglia, l’essere riuscita a testimoniare quanto il tuo amore possa cambiare le nostre vite, di quanto tu sia grande in ogni momento. Non ho vinto la medaglia, ma credo in qualche modo di essere riuscita a realizzare il mio compito. Gloria a Te sempre”.

Sul podio parigino sono saliti Luca Rambaldi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Chiumento. Sono il quattro di coppia d’argento: “Dedichiamo questa medaglia a Filippo che ci guarda lassù. Filippo ha aspettato tre anni per questo momento. È per lui, per la sua famiglia. Gli avevamo fatto una promessa e ci siamo riusciti”. Vivaddio, il video degli azzurri che abbracciano i genitori di Filippo Mondelli è diventato subito cliccatissimo in Rete e centinaia sono stati i post di ringraziamento e di elogio a Rambaldi, Gentili, Panizza e Chiumento. Elogi e complimenti che hanno subissato Benedetta Pilato, bersagliata dalla critica ingenerosa, improvvida e totalmente sgraziata, piovutale addosso da chi, olimpionica e campionessa d’Europa e del mondo, ben altro doveva dirle o altrimenti tacere. Quarta per un centesimo di secondo, Benedetta ha pianto, ma di gioia, definendo il giorno vissuto come il più bello della sua vita. “Nessuno può dirmi per che cosa gioire. Tutti abbiamo un percorso e non mi permetterei mai di parlare di chi ha un percorso che non conosco. Non sono una che si accontenti, a nessuna piace perdere, ma quando arrivo quarta non posso chiedere di rifare la gara, accetto quello che viene. Io ho capito ciò che valgo”. Non hai idea di quanto tu valga, Benedetta. Di nome e di fatto.