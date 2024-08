Errani/Paolini in finale: orario, diretta e dove vedere il tennis in tv live

Olimpiadi, segui LIVE

Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, dove seguire il match

La finale per l'oro con Errani/Paolini contro Andreeva/Shnaider nel doppio femminile si disputerà domenica 4 agosto, sullo storico palcoscenico del Philippe Chatrier, come terzo incontro dalle ore 12.00 (dopo la finale per il bronzo nel doppio femminile e quella per l'oro nel singolare maschile), molto probabilmente nel primo pomeriggio (ore 15.30 circa). Il match sarà trasmesso su Rai 2 e sui canali Eurosport della piattaforma streaming Discovery+, visibili anche per gli abbonati Sky e Dazn. La sfida sarà fruibile in live streaming anche su RaiPlay, NOW e Sky Go.