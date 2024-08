Tamberi partito per le Olimpiadi di Parigi: promessa mantenuta. E ora...

Nonostante un probabile calcolo renale, con tanto di febbre vicina ai 39°, l'altista azzurro Gianmarco Tamberi mantiene la sua parola e vola verso Parigi. La medaglia d'oro olimpica di Tokyo e' arrivata, con la moglie, allo scalo romano intorno alle 13 per le operazioni di check in per poi entrare, tra massima discrezione, nella sala transiti dove attenderà, in una saletta, l'imbarco per il volo previsto dopo le 15. Il saltatore, felpa con la scritta "Italia" e cappuccio indossato, ha preferito, con un sorriso e con cortesia, non rilasciare dichiarazioni. L'olimpionico marchigiano delle Fiamme Oro raggiungerà in giornata la capitale francese, dove le sue condizioni verranno ulteriormente monitorate.