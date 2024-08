Olimpiadi, Luana Alonso allontanata: "Presenza inappropriata nel villaggio"

A tener banco in questi giorni alle Olimpiadi di Parigi 2024 , oltre al livello d'inquinamento della Senna e al caso Khelif-Carini , è anche la vicenda di Luana Alonso , la nuotatrice paraguaiana che ha preso una decisione inaspettata dopo la sua eliminazione nelle batterie dei 100 metri farfalla femminili. Successivamente alla sconfitta subita il 27 luglio, la nuotatrice ha annunciato in lacrime il suo ritiro dalle competizioni . Ha dichiarato l'intenzione di andare a studiare negli Stati Uniti e perseguire una carriera scientifica, con l'ambizione di diventare "Ministro dello Sport". Parole che sono state una sorpresa per tutti, inclusi i membri del Team Paraguay e il suo allenatore.

Luana Alonso, cosa è successo

"Nelle sue dichiarazioni ha riferito che si sarebbe ritirata. Noi non lo sapevamo, non lo sapeva nessuno in squadra, nemmeno l'allenatore. È una sua decisione e la rispettiamo", ha dichiarato Larissa Schaerer, capo delegazione del Comitato Olimpico Paraguaiano a Parigi. Tra il pomeriggio e la sera di quel sabato 27 luglio, la nuotatrice avrebbe comunicato verbalmente la decisione di lasciare il Villaggio Olimpico di Parigi, per alloggiare in un albergo della capitale francese. Poiché faceva parte di una delegazione ufficiale, le è stato chiesto di inviare un'email per informare il Team Paraguay della sua decisione in modo che potesse ricevere l'autorizzazione e avere un verbale formale. La capo delegazione, Larissa Schaerer, ha incontrato Luana il giorno dopo mentre la nuotatrice si trovava ancora nel Villaggio Olimpico, nonostante avesse dichiarato di non far più parte della delegazione. Luana ha spiegato che si trovava lì per portare delle cuffie a un compagno di squadra, ma in quell'occasione le è stato ribadito che non poteva più entrare nel Villaggio.

"Se sei all'interno di una delegazione devi rispettare le regole. Le ho mandato un'email in cui le ho scritto che non può più entrare nel Villaggio perché si è già ritirata", ha raccontato il Capo delegazione. Ed ancora: "La tua presenza sta creando un ambiente inappropriato all'interno del Team Paraguay. Per favore procedi come da istruzioni, purtroppo non hai trascorso la notte nel Villaggio Atleti di tua spontanea volontà".

La popolarità di Luana Alonso

La popolarità di Luana sui social media era esplosa dopo l'annuncio della sua qualificazione alle Olimpiadi, ma l'entusiasmo si è trasformato in tensione e critiche dopo la sua eliminazione e il ritiro improvviso. Larissa Schaerer ha sottolineato che Luana aveva ricevuto ampio sostegno dal Comitato Olimpico Paraguaiano, inclusa una borsa di studio olimpica. Tuttavia, la nuotatrice non aveva rispettato i parametri richiesti per un'atleta di alto livello, come evidenziato dalle valutazioni del suo allenatore. La vicenda di Luana sottolinea ancora una volta le difficoltà e le pressioni che gli atleti possono affrontare durante le competizioni di alto livello, ma anche come la gestione delle comunicazioni e delle aspettative, da parte degli atleti che delle delegazioni, sia cruciale per mantenere un ambiente positivo e produttivo.