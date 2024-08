Olimpiadi oggi live: Furlani salta per una medaglia. Setterosa eliminato

PARIGI (Francia) - Undicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nell'atletica c'è il nostro Mattia Furlani in finale per il salto in lungo, con il Setterosa dall'Olanda nei quarti di finale. Segui live su www.tuttosport.com la giornata degli azzurri alle Olimpiadi.

Tuffi, delusione finale per Jodoin Di Maria: decimo posto

Finale deludente per Sarah Jodoin Di Maria nella piattaforma da 10 metri. La tuffatrice aveva iniziato in modo incoraggiante la sua prova, con una quinta posizione dopo i primi due tuffi, commettendo però poi dei gravi errori nella terza e nella quarta rotazione, chiudendo al decimo posto con 301.75 punti.

Pallanuoto femminile, Setterosa eliminato: vince l'Olanda 11-8

Svanisce il sogno della semifinale olimpica per l’Italia della pallanuoto femminile, eliminato ai quarti dall’Olanda. Troppi gli errori da parte del Setterosa nei momenti di superiorità numerica, termina 11-8: in gol per le azzurre Marletta e Palmier, per le orange Sevenich, Rogge, Sleeking e Van de Krats.

Pallanuoto femminile, Italia-Olanda 5-6 nel terzo quarto

Il Setterosa resta indietro di un solo punto nel terzo quarto: 5-6, in gol Sleeking e Galardi.

Pallanuoto femminile, Olanda avanti 4-3 nel secondo quarto

Nel secondo quarto le olandesi chiudono in vantaggio 4-3 contro il Setterosa. In gol Palmieri, Rogge e Sevenich.

Pallanuoto femminile, Italia-Olanda 2-2 al primo quarto

Termina in parità (2-2) il primo quarto tra Italia e Olanda. In gol per il Setterosa Bettini e Marletta, per le orange Joustra e Rogge.

Pallanuoto femminile, Italia-Olanda sta per cominciare

Manca pochissimo all'inizio della gara dei quarti di finale tra Italia e Olanda: dal lato del Setterosa il tabellone vede la sfida tra Canada e Spagna. Dall'altro Australia-Grecia e Ungheria-Stati Uniti.

Arrampicata, Zurloni vola ai quarti

Ai Giochi di Parigi 2024, Matteo Zurloni nell'arrampicata sportiva ha ottenuto il pass per i quarti di finale. L'azzurro chiude con il quarto tempo totale grazie al 4"94 fatto segnare al secondo tentativo. Nello scontro diretto Zurloni ha sconfitto il cinese Jinbao Long con il tempo di 5"06 contro il 5"18 del cinese.Nelle qualificazioni l’indonesiano Veddriq Leonardo ha eguagliato il record del mondo di 4"79 dell’americano Sam Watson che ha risposto con il tempo di 4"75 riprendendosi il primato mondiale.