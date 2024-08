Parigi 2024 shock: "Vermi nel cibo del Villaggio Olimpico"

Adam Peaty , leggenda del nuoto del Team della Gran Bretagna, ha fatto una rivelazione a dir poco sconcertante, svelando uno spiacevole episodio riguardante la qualità del cibo al Villaggio Olimpico di Parigi 2024 . Il nuottore ha affermato di aver trovato vermi nel pesce . Peaty, sei volte medaglia olimpica, ha espresso la sua delusione e preoccupazione per la scarsa qualità del cibo e le condizioni generali del Villaggio, sottolineando che non erano all'altezza delle aspettative per un evento di tale portata. Il nuotatore ha inoltre affermato che le opzioni proteiche erano insufficienti e le code per il cibo erano troppo lunghe, costringendo gli atleti ad aspettare fino a 30 minuti per essere serviti.

Olimpiadi, nuovi problemi per Parigi 2024: le rivelazioni

Parigi 2024 sembra quindi non essere all'altezza in termini di qualità di cibo rispetto alle precedenti Olimpiadi di Tokyo e Rio, dove gli alimenti offerti agli atleti erano di qualità eccellente. Ha anche criticato la mancanza di carne, fondamentale per la sua dieta e prestazioni sportive, ed ancora: "Voglio mangiare carne, ho bisogno di carne per esibirmi ed è quello che mangio a casa, quindi perché dovrei cambiare?". La situazione ha sollevato numerose polemiche e critiche, non solo da parte di Peaty, ma anche da altri atleti. Thomas Ceccon, nuotatore italiano medaglia d'oro, è stato visto dormire in un parco per problemi con i fastidiosi letti di cartone dati in dotazione agli atleti, ma anche lamentando la mancanza di aria condizionata, così come il cibo di bassa qualità e il caldo insopportabile. Altri atleti, tra cui Ariarne Titmus e Coco Gauff, hanno espresso preoccupazioni simili riguardo alle sistemazioni e alle condizioni di vita. Le lamentele di Peaty hanno suscitato l'immediata reazione del catering del Villaggio Olimpico, Sodexo Live!, che ha dichiarato di prendere sul serio il feedback e di aumentare le quantità di cibo per soddisfare la domanda degli atleti. Non bastavano quindi le polemiche riguardanti le preoccupanti condizioni delle acque della Senna, a sollevare nuove importanti questioni che segnano negativamente l'organizzazione delle Olimpiadi di Parigi 2024 sono stati quindi anche gli alloggi ed il cibo servito servito agli atleti.