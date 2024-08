Alice Finot, Olimpiadi da sogno: record e proposta di nozze al compagno

Olimpiadi indimenticabili per Alice Finot . Nonostante non abbia vinto una medaglia a Parigi 2024 , la mezzofondista francese ha raggiunto un traguardo personale straordinario nei 3000 metri siepi, classificandosi quarta. La 33enne è riuscita a scendere sotto i 9 minuti per la prima volta nella sua carriera, stabilendo un nuovo record europeo con un tempo di 8'58"67, superando il precedente primato di 8'58"81 detenuto dalla russa Gulnara Samitova Galkina dal 2008. La gara è stata vinta da Winfred Yawi del Bahrein con un tempo di 8'52"76, seguita dall'ugandese Peruth Chemutai (8'53"34) e dalla kenyana Faith Cherotich (8'55"15). Per la Finot, arrivata tre secondi dopo, il quarto posto.

Alice Finot, la proposta di nozze alle Olimpiadi di Parigi 2024

Nonostante la mancata vittoria, la soddisfazione di Finot è stata palpabile: "Ho fatto la gara dei sogni, sono riuscita a realizzarla. Una corsa a mia immagine". Dopo la gara, l'atleta francese ha reso il momento ancora più speciale facendo una proposta di matrimonio al suo compagno spagnolo. La decisione era stata presa in anticipo, subordinandola al raggiungimento del suo obiettivo di correre sotto i 9 minuti, numero che considera fortunato, in quanto coincide con gli anni trascorsi insieme al suo partner. "Non mi piace fare le cose come tutti gli altri", ha spiegato Finot. "Gli ho dato una spilla con cui avevo corso, con la scritta ‘L'amore è a Parigi'. Volevo che mi desse quella forza per correre sotto i 9 minuti", ha poi svelato. Questo doppio risultato, personale e sentimentale, ha reso l'esperienza di Alice Finot alle Olimpiadi di Parigi un momento memorabile e unico nella sua vita e carriera.