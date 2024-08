Palmisano a sorpresa: "Ho avuto il Covid e non l'ho detto a nessuno"

“Di tutti gli scenari questo era quello che non avevo proprio previsto, ho vinto l'Olimpiade dove il Covid lo prendevi mettendo anche solo un dito fuori dalla porta, e ho contratto il Covid qui”. Lo ha rivelato Antonella Palmisano al termine della staffetta mista della marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024 chiusa al sesto posto dall'azzurra, in coppia con Massimo Stano. “Sicuramente non mi sentivo in forza, ero in forma, nella prima parte sono andata forte, erano i tempi che pensavo di valere, ma l'ultima parte è stata qualcosa di devastante – ha aggiunto la campionessa olimpica di Tokyo 2020 - Io sono contenta di averla finita, non potevo immaginare un altro ritiro oggi. Massimo mi ha stimolata, vedere che eravamo terzi mi ha davvero gasata e mi ci ha fatto credere, il problema è che mi sono mancate le forze finali, ma ci abbiamo provato ”. La Fidal ha precisato che Palmisano ha gareggiato da negativa.

Il dolore e la delusione di Stano

“Nella prima frazione ho avuto un po' di paura per quanto riguarda il piede, il fastidio era leggero però avevo paura. L'ho detto ai dottori appena mi sono fermato, loro mi hanno tranquillizzato, nella seconda frazione ho cercato di creare più vantaggio possibile, di accorciare il più possibile anche per dare un po' di coraggio ad Antonella nella sua ultima frazione che sapevo sarebbe stata dura. Le premesse non erano delle migliori, io zoppo lei malata, già che l'abbiamo finita sono contento. Ci abbiamo sperato entrambi, l'abbiamo sognato insieme, purtroppo questa medaglia a Parigi non vuole arrivare”. Lo ha detto Massimo Stano in zona mista dopo il sesto posto, in coppia con Antonella Palmisano, nella staffetta mista dela marcia alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Quest'anno è così, l'importante è aver dato il massimo. Sono amareggiato perché la medaglia la volevo, però è andata così, non possiamo recriminarci nulla”, ha aggiunto.