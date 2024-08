Yulo tra colonscopie e ramen a vita: i premi assurdi dopo il doppio oro per le Filippine alle Olimpiadi

Carlos Yulo ha raggiunto un traguardo storico per le Filippine alle Olimpiadi di Parigi 2024 , vincendo due medaglie d'oro nel corpo libero e nel volteggio. Questi successi rappresentano non solo un risultato personale straordinario, ma anche un motivo di grande orgoglio nazionale, facendo dell'olimpionico il primo atleta filippino a conquistare due medaglie d'oro ai Giochi Olimpici. La celebrazione in patria è stata grandiosa, con un intero paese che si è unito per festeggiare il successo del loro eroe sportivo. Yulo sarà accolto con una serie di ricompense e doni da parte del governo e delle aziende locali, in segno di riconoscenza per il suo contributo allo sport filippino .

Carlos Yulo, i curiosi premi ricevuti dopo le due medaglie d'oro alle Olimpiadi

Tra i premi che riceverà ci sono: 10 milioni di pesos dal governo filippino, che equivalgono a circa 160mila euro e 6 milioni di pesos dalla Camera dei rappresentanti, pari a circa 95mila euro. Premi che in totale ammontano a oltre 250mila euro, una cifra significativa che sottolinea l'importanza del suo successo per le Filippine. Oltre al denaro, Yulo riceverà numerosi altri benefici e doni, tra cui: un'abitazione con tre camere da letto a Taguig City, una scorta a vita di ramen e mac and cheese, Un iPhone 16, consulenze ingegneristiche gratuite, custodie per telefoni, biscotti a vita da un'azienda dolciaria ed un set gratuito di fari e fendinebbia. In aggiunta, un medico gastroenterologo gli ha offerto colonscopie gratuite una volta superati i 45 anni, un gesto singolare ma significativo. Il presidente delle Filippine, Marcos Jr., ha lodato Yulo, sottolineando come i filippini di tutto il mondo si siano uniti per fare il tifo per lui. L'atleta, con grande umiltà, ha dichiarato di non essersi ancora reso pienamente conto dell'impatto del suo successo, ma il suo traguardo ha certamente lasciato un segno indelebile nella storia dello sport filippino.