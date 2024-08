Olimpiadi oggi live: Italia-Francia di volley. Settebello contro l'Ungheria

400 ostacoli, Sibilio eliminato in semifinale

Niente finale alle Olimpiadi di Parigi 2024 per Alessandro Sibilio. L'azzurro è stato eliminato nella seconda semifinale dei 400 ostacoli uomini che ha chiuso al sesto posto in 48"79.

Simonelli: "Volevo la finale, mi rode tantissimo"

Un delusissimo Lorenzo Simonelli ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo aver fallito la qualificazione alla finale dei 110m ostacoli: "Dispiace come è andata, avevo obiettivi importanti per la finale e ho fatto errori in gara che non mi spiego come siano successi. Mi rode tantissimo, non mi passerà facilmente, dovrò aspettare 4 anni. Mi sentivo bene e sono partito forte, poi negli due ostacoli è successo qualcosa ma dovrò rivedere, male male… speravo un errore del genere non succedesse qua. Ho preso il nono ostacolo ed ho buttato tutta la stagione. Non doveva succedere oggi, la finale la volevo e volevo giocarmela con le mie carte. Volevo sfidare Holloway… dispiace per chi ci credeva come me, è un peccato" ha concluso.

110 ostacoli, Simonelli quinto: niente finale

Lorenzo Simonelli non riesce a qualificarsi alla finale dei 110m ostacoli: per l'atleta azzurro, dopo una grandissima prima fase, un calo nell'ultima parte che è valso solo il quinto tempo. Troppo poco per la qualificazione alla finale.

Sollevamento pesi, la delusione di Massidda

Delusione azzurra nel sollevamento pesi dove, nella categoria dei 61 kg, il 22enne sardo di Ghilarza Sergio Massidda era accreditato di buone possibilità di medaglia. Invece è incappato in due errori, non riuscendo a sollevare il bilanciere e per questo non è riuscito a portare a termine la gara. Poi si è lasciato andare al pianto. "Piango perché avevo promesso una medaglia a mio nonno (che è scomparso ndr) - le parole di Massidda -. Ero arrivato a questa Olimpiade con la convinzione di poter puntare al podio, e invece... dire che me ne vado con l'amaro in bocca è poco". L'oro è andato al cinese Li Fabin, l'argento al thailandese Theerapong Silachai e il bronzo all'americano Hampton Morris.

Volley maschile, Polonia batte Usa ed è la prima finalista

La Polonia è la prima finalista del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nazionale biancorossa ha battuto gli Stati Uniti 3-2. Questi i parziali: 25-23, 25-27, 14-25, 25-23, 15-13. In finale la Polonia affronterà la vincente di Francia-Italia, in programma alle 20.

Ciclismo, inseguimento: Italia di bronzo, battuta la Danimarca

Arriva un'altra medaglia per la squadra azzurra di inseguimento, formata da Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni dopo la delusione di ieri contro l'Australia. L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella "finalina" fermando il cronometro a 3:44.197, battendo la b di quasi due secondi.

Trampolino 3m donne, Pellacani e Bertocchi in semifinale

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, nelle qualificazioni del trampolino da 3m donne, Chiara Pellacani passa in semifinale con il 7° posto (297.70), Elena Bertocchi con il 14° (282.30).

Taekwondo, Dell'Aquila ko: non combatterà in finale bronzo

Vito Dell'Aquila non parteciperà alla finale per il bronzo del taekwondo 58 kg a Parigi 2024. L'azzurro si è infatti infortunato nel primo round dell'incontro dei quarti, e secondo la prima diagnosi dei medici dello staff Fita, ha riportato una lesione al tendine degli adduttori della coscia sinistra.