Tamberi-Chiara Bontempi, svelata la chat privata dopo la gara alle Olimpiadi

Gianmarco Tamberi , campione olimpico di salto in alto, continua a farci sognare anche alle Olimpiadi di Parigi 2024 , nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso. Volato a Parigi il 6 agosto dopo essere stato trattenuto in Italia a causa di un calcolo renale, l'azzurro ha affrontato le qualificazioni per la finale del salto in alto, riuscendo a strappare un posto tra i finalisti, insieme al connazionale Stefano Sottile . Nonostante le sue condizioni fisiche non siano delle migliori (tanto da impedirgli di dare il massimo durante le qualificazioni del 7 agosto), Gimbo ha mostrato una grande determinazione, dichiarando alla stampa di sentirsi pronto a lottare per una medaglia .

Tamberi, il messaggio di Chiara condiviso sui social

In questo momento così delicato e di grandi sfide, Gianmarco Tamberi ha potuto contare sul sostegno della moglie Chiara Bontempi, che è stata fondamentale per l'atleta. Nelle scorse ore l'atleta ha condiviso una Instagram story in cui si leggono i messaggi inviati dalla moglie, che esprimono tutto il suo orgoglio per il marito: "Solo tu potevi farcela, solo tu. Sei un grande amore mio, lo sei davvero. Sono così fiera di te". Parole che hanno sicuramente dato a Tamberi la carica necessaria per affrontare la sfida con rinnovata energia e forza, spingendolo a cercare la vittoria. Inoltre, il campione ha scherzato su Instagram, accennando alla possibilità di chiedere nuovamente la mano di Chiara, dopo aver perso la fede nuziale nella Senna, un episodio che ha toccato molto la coppia. L'obiettivo di Tamberi al momento è quello di ripetere l'impresa di tre anni fa, quando conquistò l'oro olimpico a Tokyo. Con il sostegno di Chiara e di tutta l'Italia, c'è grande attesa per vedere se riuscirà a portare a casa un'altra medaglia, continuando a regalarci emozioni sia in pedana che nella sua vita personale.