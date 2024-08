Paltrinieri al veleno: "Senna ok solo nei giorni di gara. Che strano..."

Argento nei 1500 sl e una medaglia di bronzo negli 800 sl al coperto, Paltrinieri commenta così l'esordio nella Senna: "E' stata molto complicata oggi, purtroppo è stata una gara difficilissima ma lo sapevamo. Io e Mimmo non abbiamo nemmeno mai provato il fiume. Non sapevo nemmeno cosa aspettarmi, non mi è mai entrata la nuotata. E' un mese che scarico e gli specialisti della 10 km sono arrivati con una preparazione migliore. La preparazione per la vasca un po' ti toglie e ho fatto veramente fatica a nuotare a favore di corrente. Poi controcorrente riuscivo a dire la mia, me la potevo giocare se fosse stata tutta così ma a favore ero completamente perso".

Paltrinieri e le condizioni della Senna

Dopo il nono posto nella 10 km in acque libere alle Olimpiadi di Parigi, Greg ha commentato così la situazione del fiume parigino: "La Senna una follia? Se i valori sono buoni oggi direi di no. Però è sempre stata inagibile invece oggi si poteva, tutto questo è un po’ strano. Questa è stata una situazione borderline. “Oggi sembrava il gran premio di Montecarlo, non si poteva superare da nessuna parte. C’era una sola traiettoria mentre io mi esprimo meglio quando c’è più spazio”. Il campione azzurro si era lamentato più volte delle condizioni del fiume parigino: "Sì, siamo preoccupati. Ma solo perché c’è una location che non abbiamo mai provato. Non puoi organizzare una gara così importante in una location che non hai mai testato. Probabilmente freddo, probabilmente c’è corrente perché è un fiume. Molto probabilmente sporco perché non ci sono le condizioni per nuotare ma sono quasi sicuro che la faranno lì perché ci hanno investito troppo. Quindi mi sembra un po' una presa in giro. La fanno perché ci hanno speso soldi, ma non ci danno la possibilità di provarla e neanche che sia sicuro. Mi dispiace, vediamo come va nei prossimi giorni, speriamo nel fatto della possibilità di poterla posticipare la nostra gara, abbiamo uno slot di tre giorni”. Alla fine Paltrinieri ha gareggiato, ma sulla gestione delle acque libere restano tante ombre su Parigi 2024.