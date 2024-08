Olimpiadi, furto da 53mila euro: il vecchio trucco ha funzionato

Furto alle Olimpiadi di Parigi 2024 . La squadra indonesiana di badminton è stata derubata mentre si trovava nella capitale francese per i Giochi Olimpici. I fatti sono accaduti il 5 agosto, intorno alle 17:30. Una borsa appartenente all'allenatore della squadra nazionale, Armand Darmadji , è stata trafugata da un'auto a Parigi. Il furto è stato eseguito con il trucco della "gomma a terra" : il ladro ha sgonfiato uno pneumatico del veicolo, inducendo i due occupanti a scendere per controllare. Il tecnico ed il collega Puspa Irawati stavano acquistando beni di prima necessità per la squadra quando un uomo ha segnalato la gomma a terra.

Olimpiadi, furto alla squadra di badminton: cosa è stato rubato

Ignari di ciò che di lì a poco sarebbe accaduto, Darmadji ed il collega sono scesi dal van: il primo per verificare la gomma e Irawati per recarsi nei negozi vicini. Durante questo intervallo di tempo, la borsa di Darmadji, contenente 53 mila euro in contanti, una carta di credito e un passaporto, è stata rubata. Dopo aver capito di essere stato derubato, l'allenatore ha contattato l'ambasciata dell'Indonesia a Parigi e ha ricevuto assistenza sia dal personale diplomatico che dalla polizia locale. Nonostante l'episodio, il piano di ritorno a casa della squadra di badminton indonesiana non è stato alterato. La squadra è partita per l'Indonesia, eccetto Gregoria Mariska Tunjung, medaglia di bronzo, che rimarrà a Parigi fino a venerdì 9 agosto per partecipare a eventi organizzati dal Comitato olimpico indonesiano.