Olimpiadi, anche le medaglie hanno problemi: cosa succede dopo una settimana

Le Olimpiadi di Parigi 2024 devono fare i conti con un nuovo problema. Ad aggiungersi alle questioni relative alle acque inquinate della Senna e ai disagi vissuti dagli atleti al villaggio olimpico (a causa di scomodi letti di cartone, assenza di aria condizionata e cibo non all'altezza), nonché al caso Carini-Khelif, c'è anche la qualità delle medaglie olimpiche, che è stata messa in discussione dopo le critiche espresse dallo skater statunitense Nyjah Huston. Poco più di una settimana dopo aver conquistato il bronzo nella sua disciplina, l'atleta ha condiviso un video su Instagram in cui ha mostrato lo stato deteriorato della sua medaglia. Le immagini parlano chiaro, rivelando scheggiature sulla superficie bronzea e un retro danneggiato, con il colore che appare rovinato in più punti, quasi come se fosse arrugginito.