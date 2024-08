Olimpiadi oggi live: Italvolley, sfuma il bronzo. Jacobs in finale con la 4x100

Ginnastica ritmica, Raffaeli fa la storia

Il bronzo vinto da Sofia Raffaeli è una medaglia storica per l'Italia: è la prima volta, infatti, che un'atleta azzurra raggiunge un podio olimpico nella ginnastica ritmica individuale.

La nostra Sofia Raffaeli centra la medaglia di bronzo nell'individuale, chiudendo al terzo posto con 136.300 punti dopo le quattro rotazioni degli attrezzi leggeri: argento alla tedesca Varfolomeev, oro alla bulgara Kaleyn.

Volley, l'Italia va ko: bronzo agli Stati Uniti

Niente da fare per l'Italia del volley: nella "finalina" per la medaglia di brozno hanno la meglio gli Stati Uniti 3-0 (25-23, 30-28, 26-24).

Sollevamento pesi, Pizzolato è di bronzo!

Arriva un'altra medaglia per l'Italia, ed è di bronzo. La conquista il nostro Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi (89 kg) sollevando 212 kg (prima nullo, poi considerato valido dopo il challenge).

Si fa in salita la strada del volley maschile azzurro verso la medaglia di bronzo. Nella "finalina", infatti, l'Italia è sotto di due set contro gli Stati Uniti (23-25, 28-30).

4x100, cambio nella staffetta: Patta al posto di Desalu

C'è un avvicendamento nel quartetto azzurro che in serata disputerà la finale della staffetta 4X100 metri di Parigi 2024, per la quale c'è grande attesa. Il responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo ha infatti deciso di schierare in terza frazione Lorenzo Patta anziché Fausto Desalu. Confermati Matteo Melluzzo in prima, Marcell Jacobs in seconda e Filippo Tortu in quarta. Richiesta del motivo dell'avvicendamento di Desalu, la Fidal si è limitata a rispondere di non avere "notizie di infortuni".