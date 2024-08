Olimpiadi 2024: a Parigi più ori di Tokyo, la gioia è femmina e quei 24 quarti posti…

T rentasei medaglie. Undici d’oro. Il che significa aver già fatto meglio di Tokyo, dove alla fine furono quaranta, ma con dieci primi posti. Ma se proprio dobbiamo dare i numeri, andiamo a contare altre cose. Prima di tutti gli ori delle donne, che sono 8 su 11, più uno misto nella vela, quindi fa 8 e mezzo. Più altra metà del cielo, le azzurre sono l’ottanta per cento dell’oro azzurro. Non è un dato sufficiente a indicare in modo scientifico la crescita dello sport al femminile , ma è certamente significativo di un trend positivo in questo senso. Ma grattando sotto la statistica, dietro la predominanza delle donne negli ori italiani di Parigi ci sono storie meravigliose di volontà, amicizia, forza d’animo, talento, classe e carattere delle nostre donne, sempre più personaggi di traino del movimenti sportivo italiano.

Non c'è medaglia e l'atleta rosica ma se poi riflette...

E già che siamo qui con la calcolatrice, è importante contare anche i quarti posti. Le medaglie sfiorate (a volte di un centesimo) che tanto fanno imbufalire quanto mettono di buon umore. E no, non siamo schizofrenici. Passato il nervoso, quei ventiquattro quarti posti sono il termometro che parla della buona salute dello sport agonistico italiano. Non c’è medaglia e l’atleta rosica, ma se poi riflette - oppure riflettiamo noi - quel piazzamento significa che ci sono solo tre più forti di lui nel mondo. Insomma, piazzarci per ventiquattro volte ai piedi del podio significa che, medaglie comprese, per cinquanta volte siamo stati fra i primi quattro del mondo, che significa essere lì a giocarsele le medaglie, essere una potenza.