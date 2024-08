Tamberi, altra colica renale nella notte. Il post social: “È tutto finito…"

PARIGI (Francia) - "È tutto finito.... Ci ho sperato fino all'ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo", con queste parole su Instagram Gianmarco Tamberi tiene col fiato sospeso tutti i tifosi in vista della la finale olimpica di parigi nel salto in alto. Per Gimbo ancora un probelma fisico in questa olimpiade stregata: prima l'infortunio che lo ha tenuto fuori dalle gare di avvicinamento a Parigi, poi la colica renale a pochi giorni dalla sua partenza per la capitale francese e ora una ricaduta a poche ore dalla sfida per la medaglia. Davvero sfortunato il campione olimpico in carica che dopo la gara di qualificazione, affrontata con molte difficoltà, aveva promesso un cambio di rotta proprio in vista dell'ultimo atto in pedana. Ed invece la sfortuna ha presentato nuovamente il suo conto.