Paltrinieri e Fiamingo, cuore Italia: portabandiera alla cerimonia di chiusura

Un bronzo, un argento e un oro. È il bottino condiviso di Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo ai Giochi di Parigi 2024. Gli atleti Azzurri si sono ritagliati un posto in prima fila nella scena olimpica italiana, avendo conquistato ciascuno dei tre gradini del podio. Il nuotatore ha portato in dote al medagliere tricolore un 3º e un 2º posto rispettvamente negli 800 m e nei 1500 m stile libero. Il bronzo di Paltrinieri è arrivato quasi in contemporanea con lo storico oro conquistato dalla schermitrice (insieme alle compagne Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria ) nella finale di spada a squadre contro il quartetto francese. A immortalare la serata del 30 luglio, una foto condivisa sui profili social, che mostra i due atleti, legati sentimentalmente dal 2021, mentre mostrano le medaglie conquistate nelle rispettive specialità.

Paltrinieri e Fiamingo portabandiera

Paltrinieri e Fiamingo sono stati designati come portabandiera dell'Italia per la cerimonia di chiusura delle olimpiadi in programa domenica 11 agosto allo Stade de France. La spedizione azzurra si congederà con il pubblico della capitale francese avendo superato la soglia dei 10 ori di Tokyo 2020. Un'altra medaglia in arrivo è quella in palio nella finale di pallavolo femminile, che vedrà l'Italvolley di Velasco sfidare la selezione statunitense domenica alle ore 13.