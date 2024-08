Olimpiadi oggi live, Tamberi non molla: la diretta della finale del salto in alto

PARIGI (Francia) - Quattordicesimo giorno di gare per le Olimpiadi di Parigi 2024. Occhi puntati su Gimbo Tamberi , che sarà in pedana per la finale del salto in alto nonostante il doppio ricovero in ospedale per una colica, e la staffetta maschile della 4x400. Segui in diretta su www.tuttosport.com la giornata degli azzurri.

Salto in alto, nullo il primo salto di Tamberi

Il primo salto di Gimbo Tamberi alla misura di 2.27 è nullo

Salto in alto, ok anche Sottile

Salto ok, il primo, alla misura di 2.27 per il nostro Stefano Sottile.

Salto in alto, Tamberi c'è! Ok il secondo salto

Al secondo tentativo è ok il salto di Tamberi alla misura di 2.22

Salto in alto, Tamberi salta: errore a 2.22

Il primo salto per Gimbo Tamberi non va: caduta l'asta alla misura di 2.22

Salto in alto, ok Barshim e il secondo salto di Sottile

Tutto ok alla misura di 2.22 per il campione olimpico in carica Mutaz-Essa Barshim e l'azzurro Stefano Sottile.

Madison maschile, ancora una medaglia: argento all'Italia

Con Elia Viviani e Simone Consonni l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento nella Madison del ciclismo su pista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Oro al Portogallo, bronzo alla Danimarca.

Salto in alto, Sottile primo a saltare

Stefano Sottile, l'altro azzurro in gara oltre a Gimbo Tamberi, è stato il primo a saltare: ok la misura di 2.17.

Prove di salto per Tamberi

Prove di salto per Gianmarco Tamberi, nel riscaldamento della finale dell'alto di Parigi 2024. L'azzurro, che partecipa alla gara nonostante il nuovo attacco di colica renale all'alba di stamane e il trasporto in ospedale con ambulanza nel primo pomeriggio, come altri concorrenti - il primo l'amico-rivale Barshim - ha provato e prima superato l'asticella, poi buttata a terra, in una misura bassa per provare i movimenti.

Tamberi in pista per il riscaldamento, inchino ai tifosi

Gianmarco Tamberi ha appena fatto il suo ingresso sulla pista dello Stade de France, insieme agli altri finalisti del salto in alto, per il riscaldamento verso la gara al via dalle 19. L'azzurro, la tuta blu dell'Italia e il cappuccio in testa, è andato sotto la curva dove sono molti tifosi italiani, ha salutato, si è inchinato alle ovazioni, e poi ha cominciato a correre e saltellare per scaldarsi.

Tamberi: "Ci Sarò!"

"Ci sarò!". Gianmarco Tamberi ha annunciato con un post su X la sua presenza alla finale di salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. 'Gimbo', che nelle ultime ore è stato sottoposto a dei controlli in ospedale a causa di una colica renale, ha pubblicato un selfie. Cappuccio in testa, cuffie alle orecchie e sguardo stanco.

4x400, decisa la formazione della staffetta

Definita la formazione della staffetta 4x400 maschile azzurra che parteciperà alla finale (ore 21.00) dei Giochi di parigi 2024, In pista correranno Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti ed Alessandro Sibilio.