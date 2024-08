Pazza Italia nel Madison, medaglia d'argento! Consonni-Viviani da sogno

A Giochi di Parigi, nella penultima giornata del ciclismo su pista, la coppia azzurra composta da Elia Viviani e Simone Consonni conquista l'argento nella prova Madison, all'indomani dell'oro ottenuto ieri dalle azzurre Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, sorella di Simone che si mette così al collo una seconda medaglia dopo il bronzo nel quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre. A 19 giri dalla fine Consonni nel cambio con il compagno azzurro cade ma riesce a rimettersi subito in pista per proseguire la gara. Oro al Portogallo, bronzo alla Danimarca. Viviani per la terza volta consecutiva sale sul podio olimpico dopo l'oro di Rio e il bronzo di Tokyo.