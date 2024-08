Olimpiadi, medagliere finale: Italia al 9° posto. Stati Uniti primi in volata!

PARIGI (Francia) - Gli Stati Uniti si aggiudicano al foto finish il medagliere di Parigi 2024 grazie alle ragazze della pallacanestro. A'Ja Wilson e compagne hanno emulati i colleghi uomini battendo di misura la Francia per 67-66 in un finale thriller, una vittoria sudata che vale l'8° oro consecutivo (per quanto riguarda il basket femminile)nonché il 40° oro stelle strisce in questa edizione dei Giochi raggiungendo la Cina ma, in virtù delle 126 medaglie totali, mette gli USA davanti a tutti. USA che ringraziano la pallacanestro visto che gli ultimi 2 ori sono arrivati da uomini e donne della palla a spicchi.