Malagò: "Italia protagonista, c'è più qualità". Poi la risposta ad Abodi

PARIGI (Francia) - “Le donne hanno vinto la competizione con i maschietti, mai successo: 12 ori di cui due in prove miste, (skeet e nacra-17, ndr). Abbiamo sfatato non solo il tabù di aver vinto la pallavolo femminile, ma questa è anche la sesta medaglia negli sport di squadra dal 1896 ad oggi. Le cinque precedenti, una era nel 1936 nel calcio e quattro sono tutte della pallanuoto. Erano 20 anni che non vincevamo una medaglia in uno sport di squadra. Fa riflettere”. È entusiasta il bilancio del Presidente del Coni Giovanni Malagò dopo la strepitosa medaglia d'oro , la prima di sempre, conquistata dalla nazionale di pallavolo femminile .

Malagò: "Abodi? Sue parole fuori luogo, non me lo aspettavo"

Sulle parole del ministro dello Sport Abodi, Malagò ha spiegato: “Il ministro Abodi ha parlato di fine ciclo? Penso che oggi è un giorno di festa, la cosa meno bella è che sia stato molto fuori luogo che il ministro dello sport a cinque giorni dalla fine delle Olimpiadi, sapendo quanto ci ho messo la faccia e quanto mi sia speso, abbia sottolineato questa cosa. Non è solo un problema di stile, non mi aspettavo da Andrea questo”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, in conferenza stampa a Casa Italia, a chi gli chiede di replicare alle parole del ministro dello sport Andrea Abodi, che alcuni giorni fa aveva detto che “dalle poltrone ci si deve anche alzare”, in riferimento al ricambio alla presidenza del Coni che vede il l’attuale presidente che, con l’attuale legge, non potrà ricandidarsi per un nuovo mandato. “Mi ha fatto però piacere – ha aggiunto - perché la politica deve occuparsi di sport, (Abodi, ndr) è partito ed è venuto oggi a vedersi la pallavolo, era in vacanza a Cagliari. Noi ne abbiamo bisogno” ha concluso.

Malagò: "Io presidente anche Los Angeles '28? Lo chiedo lo sport"

“Io ancora presidente del Coni a Los Angeles 2028? Non lo posso dire io. Ho solo evidenziato alcuni aspetti, ci sono cose che non dipendono da me. Quello che è sicuro è che è molto chiara l’indicazione del mondo dello sport e quelli che sono i consensi di una certa governance del Coni. Mi sembra che risultati e il prestigio ci siano riconosciuti ampiamente”. Così a LaPresse il presidente del Coni Giovanni Malagò, parlando della possibilità che il numero di mandati del presidente del Coni possa essere equiparato anche al presidente del Coni, consentendo così al numero uno dello sport italiano di poter arrivare ai prossimi Giochi di Los Angeles 2028 e soprattutto di essere presidente del Coni anche durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.