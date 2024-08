Tamberi a sorpresa: "Mondiali 2025? Fatico a pensare allo sport..."

PARIGI (Francia) - "I Mondiali di Tokyo del 2025? Posso pensare a tutto in questo momento, la cosa che faccio più fatica a vedere è mettere di nuovo lo sport davanti a tutto. Però potrebbe essere un pensiero di adesso che potrebbe cambiare domani, sicuramente in qualche modo devo qualcosa alla mia famiglia, ai miei amici, a mia moglie, e doverglielo significa dovere del tempo, volere avere una famiglia con mia moglie, voler vivere in qualche modo la mia vita anche non sportiva". Parola di Gianmarco Tamberi, a Casa Italia, dopo l'undicesimo posto nella finale del salto in alto dell'Olimpiade di Parigi 2024, un risultato impensabile ma che si è materializzato a causa delle coliche che lo hanno debilitato il giorno precedente al salto più importante. "Questo non significa che smetterò di fare sport e che non lo farò con la stessa serietà, ma tra farlo seriamente e farlo come gli ultimi anni ci passa tanto".